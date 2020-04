Edin le bricoleur. Psychologue, syndicaliste et capitaine: Dzeko est de plus en plus au centre de Rome

“Je cherche un centre de gravité permanent” a chanté Franco Battiato, qui résume un peu la principale raison pour laquelle en été Rome a renouvelé le contrat à Edin Dzeko en dépit d’être très proche d’un adieu. L’extension est cependant arrivée jusqu’en 2022, date à laquelle le Bosniaque aura 36 ans. Il pourrait penser à mettre un terme à sa carrière dans la capitale, en revanche, comme il s’en souvient dans presque toutes les interviews: “Rome est ma deuxième maison”. A Trigoria ils espèrent car en ce moment, le neuf de Fonseca est de plus en plus au centre du “palais” jaune et rouge. La promotion au grade de capitaine avec l’adieu de Florenzi a encore plus habilité un joueur qui était auparavant l’un des sénateurs de l’équipe. Pendant cette période de quarantaine, il s’est également transformé en psychologue et syndicaliste, appelant tous les jours ses coéquipiers pour garder le moral malgré la quarantaine et contractant avec la direction sur la baisse de salaire. Le bon exemple ne manquait pas, car si au final les joueurs roms abandonnent tout le mois de mars, c’est aussi grâce à la médiation de Dzeko.

FUTUR – La prochaine saison le verra toujours protagoniste et il serait difficile de penser le contraire. Quinze buts en cela entre la ligue et les coupes, mais ils auraient pu être plus avec une épaule adéquate. Les nombres totaux parlent alors clairement. Il fait partie des attaquants les plus prolifiques de l’histoire du club avec 102 buts, encore mieux qu’un totem comme Vincenzo Montella. Pour cela Petrachi il recherche un adjoint Dzeko qui est jeune et qui peut donc faire reprendre son souffle au bosniaque, mais grandir sous son aile, prenant ainsi plus de continuité dans la saison au cours de laquelle Edim expirera. la Rome alors il voudrait même le garder en tant que manager, mais il n’est pas exclu qu’il puisse faire un saut vers Sarajevo de mettre fin à sa carrière de footballeur à domicile et de n’entreprendre qu’après cela en tant que manager.