Edinson Cavani, coronavirus: un joueur du PSG est arrivé en Uruguay en pleine quarantaine pour que COVID-19 soit avec sa famille | PHOTO Reste du monde

Il n’a pas réfléchi à deux fois. S’il y a quelque chose qui a toujours caractérisé Edinson Cavani pendant tout ce temps, c’est que l’actuel joueur du Paris Saint-Germain il ne vit que pour et pour sa famille. Et cela a été démontré une fois de plus ce jeudi, lorsqu’il a été chassé à son arrivée en Uruguay en état de quarantaine par le coronavirus.

L’attaquant et buteur historique du PSG, réalisera l’isolement obligatoire dans son pays d’origine, après que son club ait suspendu la formation jusqu’à nouvel ordre en raison de la situation en France, où il y a plusieurs cas de personnes infectées par COVID-19.

Est si Cavani Il est arrivé ce matin à l’aéroport international de Carrasco, à la périphérie de Montevideo, avec toutes les mesures de sécurité nécessaires pour rejoindre ses proches qui sont à Salto, province de Uruguay. Couvert d’un masque dans la bouche et de gants, le «Matador» était un instant une tendance sur les réseaux sociaux.

Edinson Cavani s’est rendu en Uruguay pour passer la période de quarantaine avec sa famille. (Photo: capture)

Vous ne prendrez pas seulement soin de votre famille. Dans certaines déclarations que la chaîne «Channel 4» pourrait recueillir, Cavani Il a assuré que son arrivée en Uruguay devait également aider les plus démunis du pays. Cependant, avant de se mettre au travail, le footballeur doit entrer dans une quarantaine obligatoire telle qu’établie par le pouvoir exécutif dans le cas des voyageurs arrivant d’Europe.

Cavani, qui, il y a quatre jours, a partagé une image d’elle-même avec sa fille sur les réseaux sociaux, appelant à la réflexion de ses partisans sur le coronavirus, est arrivée dans son pays vingt-quatre heures avant la fermeture des frontières pour tous les vols du Vieux Continent et de États-Unis, mesure qui entrera en vigueur ce vendredi par le gouvernement de l’Uruguay.

Comme chacun le sait, la diffusion de COVID-19 a alerté tous les pays du monde qui, au niveau du football au moins, ont été contraints de suspendre toutes leurs activités liées au sport afin de pour protéger la santé et l’intégrité des personnes.

