Edinson Cavani offre à Manchester United un remplaçant tout prêt pour Marcus Rashford blessé

Edinson Cavani a remis une demande de transfert du Paris Saint-Germain dans le but de forcer sa sortie du club en janvier, selon divers rapports.

L’Uruguayen est hors contrat à la fin de la saison mais veut quitter Paris maintenant, ayant perdu sa place de départ habituelle sur le côté face à Mauro Icardi. Cependant, l’entraîneur-chef des Rouges et Bleus, Thomas Tuchel, ne veut pas voir son équipe s’épuiser à mi-chemin de la campagne et a imposé un prix de 25 millions de livres sterling au joueur.

L’Atletico Madrid serait en pole position pour signer l’attaquant et a déjà fait rejeter une offre par le PSG.

Pour un signe avant-coureur à court terme Edinson Cavani tous les jours, si cette planche était suffisamment sérieuse, Cavani aurait pu être en OT hier, comment ils attendent que quelqu’un soit blessé pour faire un mouvement que je ne peux pas comprendre. Bruno Fernandes peut aussi jouer en 9 mais le plateau est toxique pour ce club #MUFC pic.twitter.com/7ZjyO92p6u

– Jomo (@punditlanguage) 20 janvier 2020

Olé Gunnar Solskjaer a admis que Manchester United devait signer un attaquant dans la fenêtre de transfert de janvier après l’annonce de la mort de Marcus Rashford pendant deux mois ou plus avec une blessure au dos.

L’Uruguayen soigne également actuellement une souche de l’aine, mais en théorie, il devrait être de retour en action beaucoup plus tôt que Rashford.

Alors que 25 millions de livres sterling sont beaucoup à payer pour un homme de 32 ans avec seulement six mois sur son contrat, Cavani représenterait un remplacement de classe mondiale prêt à l’emploi pour Rashford et pourrait potentiellement donner aux Red Devils deux ou trois saisons au sommet niveau.

Cavani a joué 116 fois pour l’Uruguay et inscrit 50 buts. Il est le meilleur buteur du PSG avec 195 buts et a marqué plus de 300 buts au cours de sa brillante carrière.

Telles sont ses références qu’il est poursuivi par une multitude de grands clubs, notamment Arsenal, Chelsea et Spurs.

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, aurait déclaré: “Edinson Cavani a demandé à partir … Nous étudions la situation”. Bien que l’opposition à la signature du joueur soit féroce, il s’agit certainement d’une option qui doit être sérieusement envisagée ce mois-ci par le conseil d’administration et la direction d’Old Trafford.