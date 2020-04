Séville, ESPAGNE: le joueur du Betis Edu célèbre un but contre Monaco lors du match de football de la Ligue des champions au stade Ruiz de Lopera de Séville, le 09 août 2005. . PHOTO / JOSE LUIS ROCA. (Le crédit photo doit lire jose luis roca / . via .)

Le Brésil a donné au monde du football de nombreux talents talentueux à travers l’histoire. L’un d’eux a exercé son métier pendant 13 ans et a captivé l’imagination de chaque club pour lequel il a joué. Son nom est Luis Eduardo Schmidt, mieux connu sous le nom de «Edu».

Le Brésilien a grandi comme un grand fanatique de football. «Mon idole en grandissant était Rai qui avait tellement de classe et de qualité. Il a joué dans mon équipe infantile de São Paulo, qui était alors championne du monde. Nous avons battu Barcelone et Milan de Cruyff », se souvient Edu.

Le prince du style: Edu

Commande au Brésil

Son parcours professionnel débutera à São Paulo en 1998 où il fera 11 apparitions. Il est entré dans le giron international avec un appel à l’équipe nationale du Brésil, débutant contre la Thaïlande en février 2000.

«Jouer avec votre équipe nationale est vraiment beau et satisfaisant. Le fait d’être choisi parmi tant de footballeurs pour représenter votre pays vous donne beaucoup de fierté.

«Ce voyage a commencé avec l’équipe nationale alors que je n’avais que 17 ans et que je jouais pour São Paulo.»

Appel Europe

Les talents du joueur suscitaient un intérêt croissant. L’Europe est venue appeler et il a signé avec l’équipe espagnole de Liga Celta de Vigo à l’été 2000.

C’était un été où il a représenté sa nation aux Jeux olympiques de Sydney. Edu marquerait deux buts et se qualifierait pour les quarts de finale, mais le Brésil perdrait de justesse contre les éventuels vainqueurs du Cameroun 2-1 en prolongation.

“Bien que nous n’ayons pas gagné le tournoi, les Jeux olympiques étaient très beaux et j’ai très bien performé. Marquer ces deux buts m’a procuré beaucoup de joie. »

Le départ fulgurant du nouveau millénaire et son déménagement en Espagne ont été sa grande pause. Il le prendrait à deux mains, amassant 117 matchs au cours d’une période fructueuse de quatre ans et marquant 27 buts.

Pendant son séjour dans le nord-ouest de la Galice, il apparaîtrait en UEFA Champions League. Il a notamment marqué contre Arsenal lors de leur huitième de finale.

«Ce fut un grand match d’un point de vue personnel où j’ai marqué avec un grand effort de tête. Encore mieux d’être en Ligue des champions aussi.

«Cette équipe de Celta était très bonne et personnellement, nous ne méritions pas de perdre ce match. Pourtant, Arsenal avait une excellente équipe avec des joueurs spectaculaires qui ont profité de leurs chances dans la nuit. »

En 2004, le Brésilien déménagera au sud de l’Espagne et en Andalousie, en signant pour le club de Séville, le Real Betis. Il s’agissait au départ d’un contrat de prêt de deux ans, mais il se transformerait en cinq saisons, devenues le devenir d’Edu.

Trophy Delight

Sa première saison au club sera couronnée de succès, marquant 14 buts avec dix passes décisives. Il a créé un tandem télépathique prolifique avec son compatriote attaquant brésilien Ricardo Oliveira. Les deux ont marqué les buts à plusieurs reprises, ce qui a propulsé le Betis à la quatrième place et à une qualification pour la Ligue des champions.

«Ma connexion avec Ricardo a été le fruit de ce qui peut arriver dans le football et dans la vie. Avec le temps, nous nous sommes parfaitement compris à l’intérieur comme à l’extérieur du terrain.

«Cela dit, j’ai également eu une excellente relation avec mes autres coéquipiers comme Dani, Marcos Assunçao, Juanito, Joaquín, Fernando, Toni Doblas et David Rivas. Bref, un grand sentiment avec tous mes collègues. »

Cette même saison 2004/05, le Real Betis mettrait fin à la campagne en battant également la Copa Del Rey et ce fut un moment glorieux pour Edu.

«Après tant de temps sans remporter de titre, c’était très spécial lors de ma première saison au Betis de remporter la coupe et de me qualifier pour la Ligue des champions. Une belle saison que nous avons beaucoup appréciée avec cette équipe. »

Statut de héros pour «Le Prince»

Le Real Betis se qualifierait avec succès pour la phase de groupes de la Ligue des champions en battant l’AS Monaco en deux manches. Les Brésiliens étaient au cœur du succès – Edu marquant le seul but en temps de blessure du match aller à domicile avant qu’Oliveira ne marque deux fois à Monaco et assure un match nul 2-2 et atteigne son objectif européen.

Edu, désormais un joueur de Betis à part entière après son achat de 2 millions d’euros en 2006, atteindrait le statut de culte dans les saisons suivantes avec un talent pour des objectifs cruciaux. En 2007, le club célébrant son centenaire, les Betis ont été impliqués dans une bataille de relégation.

Le drame irait jusqu’à la dernière journée et contre les adversaires du Racing Santander, les Betis ont été pratiquement relégués pendant dix minutes avec des résultats allant contre eux.

Cue Edu, le sauveur avec deux objectifs cruciaux pour sauver le Betis de la relégation et atteindre le statut de héros parmi les fidèles Betis.

«La pression était bien sûr palpable. C’était un match unique avec tout ce qui était en jeu pour nous car la prochaine saison serait notre 100e anniversaire. En outre, l’équipe B de ses rivaux Séville a obtenu une promotion en deuxième division. Par conséquent, cela aurait été un coup dur pour nous d’être relégués et de jouer notre saison du centenaire contre la 2e équipe de nos rivaux éternels. Dieu merci, nous avons séjourné en Liga et n’avons pas eu à passer par là. »

La saison suivante, Edu a recommencé avec des buts vitaux, marquant cette fois encore une fois lors d’un célèbre retour du Betis contre Barcelone.

Un jeu classique de deux mi-temps, il s’est avéré être avec Betis rugissant en arrière avec une deuxième moitié animée montrant des Verts et des Blancs. Edu était le phare de l’espoir avec ses deux frappes majestueuses pour pénétrer davantage le folklore Betis. Selon ses propres mots, le joueur chérissait clairement sa soirée spéciale.

«En ce qui concerne mon match à Santander, ce match a eu une pression différente pour s’aligner contre une équipe de haut niveau comme Barcelone. Ce fut une nuit magique et personnellement j’ai adoré jouer contre de grands clubs. Les sensations et les émotions de cette nuit je n’oublierai jamais la façon dont nous sommes revenus de 2-0 pour gagner 3-2.

«Le stade est devenu fou quand j’ai marqué le but gagnant. C’était formidable de vivre cela avec nos fantastiques supporters. Barcelone est en fait l’une des équipes qui a fait ressortir le meilleur de moi en termes de buts et de passes décisives. »

Le prince, comme il a été inventé par des partisans, a fermement montré qu’il était la royauté d’un club dont le nom est inscrit dans son nom. (Real est espagnol pour royal et ce titre a été oint à Betis dans les années 1900).

Un temps pour se remémorer

Ce devait, cependant, être une fin malheureuse à sa carrière de Betis et de football espagnol car en mai 2009 et après des années de Betis flirtant avec le danger, le club a été relégué le dernier jour de la saison; une façon cruelle de mettre fin à ce qui a été un succès avec Betis et en Liga. Pourtant, Edu reste philosophique sur son séjour en Espagne.

«Les souvenirs de jouer en Liga sont reconnaissants et très reconnaissants. Pouvoir jouer dans la meilleure ligue du monde était fantastique avec des joueurs merveilleux que j’étais autour et où je jouais pour et contre. Ce qui m’a le plus stimulé, c’est d’être le meilleur tous les jours et de trouver des moyens d’améliorer tous les domaines de mon jeu, donc lorsque la journée de match est arrivée, j’étais pleinement préparé et au niveau attendu de moi.

«Je me souviens que j’ai joué 80 matchs sans recevoir aucun carton jaune et que j’avais l’un des meilleurs records disciplinaires de la ligue. En un an, j’ai également détenu le record du plus grand nombre de buts marqués en Liga, ce qui était très agréable. »

Le Brésilien allait terminer sa carrière de footballeur avec des sorts au Brésil avec Internacional et Vitoria avant une saison en MLS avec Colorado Rapids.

Avec le recul, Edu réfléchit avec joie à sa carrière. Interrogé sur son objectif préféré, il répond qu’il est difficile d’en choisir un seul. Il note que le premier but de la carrière de tout footballeur professionnel est très spécial.

Le Brésilien se souvient également avec beaucoup d’affection de ses matchs favoris contre Barcelone, le Racing Santander, l’AS Monaco et les versets du Real Madrid où il a marqué le premier but et aidé le second lors d’une victoire 2-1.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des regrets de ses jours de jeu, Edu a été clair:

“Quand je regarde en arrière, je ne regrette rien. Je crois que dans de nombreuses occasions, j’ai tout donné pour être le meilleur sur le terrain. Évidemment, je ne pouvais pas être à 100% tout le temps.

«J’ai quitté la maison quand j’avais 16 ans dans une famille simple et humble. Je voulais leur offrir de meilleures conditions de vie et Dieu merci, je les ai atteints. Heureusement, j’ai réussi à surmonter les obstacles, les défis et à m’améliorer de jour en jour grâce à la discipline et à la conduite. »

Nouveaux débuts et prochain chapitre de football

De nos jours, Edu garde son pied dans le football en tant que représentant présidant les footballeurs. C’est un métier qui lui donne beaucoup de satisfaction à redonner au football:

«Après avoir terminé ma carrière de joueur, j’ai commencé à travailler dans ce que j’aime, le football. J’ai une entreprise qui s’occupe de footballeurs comme le Real Madrid et certains basés en Russie. Je travaille avec mon grand ami d’école, mon beau-frère et l’ex-footballeur Fabio Aurélio.

«Nous voulons créer un emploi différent avec ces jeunes footballeurs. Pour leur donner de la sécurité et les transformer en adultes capables de faire face à cette vie et aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer d’un point de vue mental et psychologique. Il est fondamental qu’ils possèdent ces caractéristiques car ils peuvent se concentrer sur le football au mieux de leurs capacités. La question n’est pas de travailler en quantité mais avec qualité.

“Une mentalité et une discipline gagnantes sont des outils nécessaires pour réaliser que la qualité, en fin de compte, fait la différence et finalement gagner des matchs de football.”

Edu a laissé sa marque indélébile tout au long de sa carrière avec 300 apparitions et 64 buts à son actif. Il a réussi à mélanger la soie grâce à son style footballistique de films et astuces alliés à l’acier avec une approche endurcie au combat et un style de jeu combatif, parfaitement démontré en continuant à travers la barrière de la douleur avec une tête ensanglantée dans un match.

Sa grâce dans laquelle il s’est déplacé sur le terrain a beaucoup confirmé le surnom qu’il a vécu en tant que Prince.

Un joueur royal de Rolls Royce qui a laissé un héritage footballistique notable.

