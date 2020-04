Eduardo Lobos apparaît dans le 11e idéal des Sud-Américains en Russie »Soccer press

Vendredi 03 avril 2020

Le gardien de but chilien était au cours des années 2005 à 2010 dans le Krylia Sovetov de la Premier League russe, où il a joué 140 matchs officiels avec le club, étant en permanence un starter dans l’équipe européenne.

De la Russie sont venues les reconnaissances pour l’ancien gardien de but, Eduardo Lobos. Le médium sportbox.ru l’a choisi parmi le 11e meilleur joueur sud-américain de la compétition de ce pays. L’ancien Colo Colo a défendu le but de Krylia Sovetov pendant six ans.

Lobos lui-même a publié la nouvelle via son compte Twitter, où il a publié une image qui rend compte de la reconnaissance accordée par la Russie.

Mark González, qui n’était pas pris en compte dans la liste, défendait le maillot du CSKA Moscou à deux périodes différentes. Pendant ce temps, les blessures ont joué un tour à l’ancien attaquant catholique, qui lui a refusé une plus grande continuité au club.

Lobos a disputé 140 matchs officiels avec Krylia Sovetov, où il a également eu l’occasion de jouer en Ligue Europa. L’ancien but était en permanence un partant dans l’équipe européenne.