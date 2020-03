Eduardo Salvio se moque de River après le titre: “Quelque chose leur dit des poulets”

Boca a battu la gymnastique 1-0, a profité du fait que River ne pouvait pas battre l’Atlético de Tucumán et est devenu champion de Super League. Tout était défini à la dernière date et le Xeneize a eu une longue nuit de célébrations.

Eduardo Salvio a été l’une des figures du championnat et a connu des moments de très bon football. C’était déséquilibré et décisif dans l’équipe de Miguel Ángel Russo. Le dépliant est rentré au pays pour cela et a été très débordant après la réunion.

“Ils leur disent des poulets, non?” C’était sa réponse après qu’on lui ait demandé comment il vivait toute la définition. Ses propos ne sont pas passés inaperçus et ont été viraux sur les réseaux sociaux.

“L’équipe a fait un gros effort, elle a eu des matchs compliqués, nous avons fait un gros effort, c’est Boca”, a ajouté le footballeur arrivé à Xeneize à la mi-2019 en provenance d’Europe.

“Tota” Salvio, la mère d’Eduardo Salvio souffre d’un cancer, en février elle a été opérée d’urgence. Aujourd’hui, il a vu le champion avec Boca, club dont ses enfants sont fans et a lancé la phrase: “Et maintenant que quoi qu’il arrive, je l’ai déjà vu champion.”

En revanche, la mère du joueur (qui traverse une maladie grave) a déplacé tout le monde après le titre. “Club qui marche, club qui sort champion. Regardez si je ne vais pas célébrer ça! Après 11 ans, il est revenu en Argentine pour être champion”, a-t-il dit et à propos de son cancer, il a dit que “ça va et quoi qu’il arrive, il l’a déjà vu gagner le titre. “