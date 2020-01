Edwin Cardona mettra fin à son contrat avec Monterrey pour retourner à Boca, mais des ateliers pourraient entrer dans la discussion

El Mundo Boca a été informé qu’Edwin Cardona allait résilier son contrat avec Rayados de Monterrey et il allait garder le laissez-passer en sa possession.

Tout semblait indiquer que le Colombien allait devenir le deuxième renfort de l’équipe de Miguel Ángel Russo. Cependant, il reste un fait inachevé: est-ce que 100% du pass de Cardona est de Monterrey?

Au cours des dernières heures, une version est apparue qui prétend qu’une partie du dossier colombien est de Pachuca, son dernier club, où il était prêté.

Si cela est confirmé, Cardona doit accepter de quitter Pachuca pour se rendre à Boca. C’est à ce moment que le nom de Talleres de Córdoba commence à prendre de la force.

Le président du club de Cordoue appartient au groupe Pachuca et pourrait entrer dans la négociation avec Boca. Selon ce que Matías Bustos Milla a déclaré à CNN Deportes, le T veut ajouter Agustin Obando et je pourrais le demander dans les négociations de Cardona.

La vérité est que dans les prochains jours il y aura une rencontre entre les dirigeants de Boca et ceux des Ateliers. Les sujets à discuter seront: Andrés Cubas, Edwin Cardona et Agustín Obando. Il n’est pas exclu que plus de joueurs apparaissent dans l’opération. Cela arrivera-t-il?