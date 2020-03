Effet du coronavirus sur la Juve: potentiel de 12,3 millions de moins du stade | Primapagina

Pressions présumées ou réelles, pour reports, portes ouvertes ou fermées. Dans le football italien à l’époque du coronavirus, de nombreux jours ont été perdus et peut-être trop de mots dépensés, jusqu’à arriver à une conclusion comme celle des dernières heures. Des règles strictes, comme il se doit. Et le calendrier bouleversé, comme inévitable. Les règles de sécurité imposées en dernière instance ont en tout cas également un effet économique important, plus ou moins lourd, qui voit la Juventus figurer en tête de liste des clubs pénalisés en termes d’argent. Beaucoup, beaucoup. “La santé avant tout”, c’est la seule position toujours officiellement prise par le club de la Juventus. Par la bouche du président Andrea Agnelli comme tous les autres managers, le dernier dans l’ordre chronologique Claudio Albanese, responsable de la communication qu’avant la conférence Maurizio Sarri pré-Juve-Milan avait déclaré: «La Juventus respecte toute décision prise par les autorités. La santé publique est la préoccupation première de chacun. ”

COMPTES DE POCHE – En attendant la reprogrammation de la Coupe d’Italie, d’ici le 3 avril la Juve devra jouer à huis clos à domicile trois matchs, dont ceux du cartel contre l’Inter et Lyon avant celui avec Lecce. Et de la non-collecte potentielle de toutes les équipes italiennes (28,635 millions, données traitées par calcioefinanza.it), 43% serait la propriété de la Juve avec une non-collecte potentielle de 12,302 millions d’euros: attend évidemment de comprendre les modalités et modalités de remboursement des frais d’abonnement, encore à définir et à évaluer au siège de la Juventus.

ET EN STOCK … – Un hit très fort, inattendu et imprévisible pour les coffres de la Juve. Ce qui à son tour conditionne également la bourse, au cours des deux dernières semaines en chute libre. Même aujourd’hui, il a enregistré un signe moins (-4,16%), clôturant la semaine à 0,8118 €, confirmant un mois noir (-29,01%) dans une année totalement négative (-38,7% au cours des six derniers mois, -28,86% au cours des douze derniers mois). En bref, l’effet Ronaldo a complètement disparu sur la Piazza Affari, l’action est également issue de l’indice Ftse-Mib (le panier des 40 actions les plus solides), au lieu de payer l’effet coronavirus dans les deux semaines suivant la clôture des comptes liés au premier semestre (perte de 50,3 millions, avant effet de l’augmentation de capital).