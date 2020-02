Effet Pioli-Rebic, Milan peut gagner même sans Ibra. Crise haussière sans fin, risque désormais | Primapagina

Appelez cela l’effet Pioli, ou plutôt l’effet Rebic, car le premier change tactiquement Milan et le second lui fait gagner en inscrivant le but 1-0 contre Turin. La vraie nouvelle en est une autre, car pour une fois ça n’a pas de sens de parler de l’effet Ibrahimovic, étant donné que le Suédois n’entre pas dans l’action décisive et surtout qu’il rate deux buts sensationnels en seconde période qui auraient évité de garder le jeu ouvert jusqu’aux trois dernières minutes de récupération. Bonne chance, oui, Ibrahimovic sert de point et de point de référence, mais si Milan mérite de gagner c’est grâce au mouvement des outsiders, Castillejo d’un côté et Rebic de l’autre qui font tourner la tête, surtout en première mi-temps, joueurs Torino embarrassés et embarrassants. Et maintenant, les grenades doivent surveiller leur dos car il n’y a que cinq points d’avance sur Gênes le dernier tiers. Pas une nouvelle démonstration que changer d’entraîneur n’aide souvent pas, car après les trois défaites consécutives de Mazzarri, c’est la deuxième de suite pour Longo incapable de remettre une équipe morte et surfaite dans la course. Milan, quant à lui, grimpe à 35 avec les mêmes points que Parme et Vérone, plus que jamais en lice pour décrocher une place dans la prochaine Ligue Europa, ce qui serait encore un petit but de consolation.

BULL SITTING – Perdu Calhanoglu en raison d’une blessure, Pioli a soulevé Paqueta au centre du trident en soutien à Ibrahimovic, en gardant Castillejo à droite et Rebic à gauche, en hommage au nouveau 4-2-3-1. Mais au-delà de la forme, comme toujours, la différence est faite par les interprètes et la mentalité respective. D’un autre côté, en fait, le coup de surprise de Longo qu’il préfère ne suffit pas lierre à Verdi, en tant que deuxième attaquant aux côtés de Belotti, parce que Turin se blottit trop tôt dans sa propre moitié, favorisant la pression de Milan. Bref, un Bull assis, non pas sur ses lauriers mais sur sa crise certifiée par quatre défaites consécutives en championnat, trois avec Mazzarri et une avec Longo.

MILAN UNIQUEMENT – Il est vrai que Berenguer tire haut d’une excellente position, mais pour toute la première moitié, seul Milan est vu, qui essaie au début avec Paquetà dont le droit de course est dévié par Sirigu. C’est le prélude classique au but, favorisé par un passage de Paquetà pour Castillejo, dont le centre précis de la droite trouve Rebic au centre prêt à précéder Lyanco avec la déviation pour le mérité 1-0. C’est le cinquième but de la ligue pour le Croate, renaître grâce à Pioli qui a su lui trouver la bonne position en tant que deuxième attaquant de gauche. Une fois l’avantage trouvé, Milan insiste sur la recherche du doublage, également parce que Turin ne montre aucun signe d’éveil.

DE MUSACCHIO À CAGE – Le seul inconvénient de la bonne première mi-temps des Rossoneri est la blessure de Kjaer contraint de sortir en raison d’une blessure à la fin de la 45e. Musacchio devrait venir à sa place, mais quand Pioli lui fait signe d’échauffement, l’Argentin se fige le technicien prétendant avoir un problème physique et donc à sa place il fait ses débuts en Serie A Matteo Gabbia, 20 ans, le dernier produit du secteur jeunesse. L’épisode ne passe pas inaperçu car Musacchio ne revient pas sur le banc après la pause. Malheureusement pour les Rossoneri, cependant, même faux but sensationnel d’Ibra qui se détache d’une excellente position, imité peu de temps après par Castillejo. Et puis, après avoir trop risqué, Turin s’approche enfin de Donnarumma qui effectue son premier arrêt pour bloquer une tête de Belotti.

AGRESSION NON NÉCESSAIRE – Avec zaza au lieu d’Ivy, Longo espère avoir plus d’impact. Pioli, cependant, rejette l’appel d’appel accordé à Paquetà, relançant Bonaventura dans la dernière demi-heure. Tactiquement, rien ne change de chaque côté, même si Torino essaie de sortir de sa moitié comme il ne l’a jamais fait en première mi-temps. Berenguer et Ansaldi sont les plus actifs sur les ailes, mais comme leur mouvement ne suffit pas, voici Millico et Aina pour l’assaut final. Le vieux cœur de grenade, cependant, ne suffit pas car Milan tient et célèbre le retour au succès, après le match nul contre Vérone et la défaite au derby.

LA TABLE

Milan-Turin (1-0 première mi-temps)

Buteurs: 25 ‘pt Rebic (Mi)

Passe décisive: 25 ‘Pt Castillejo (Mi)

Milan (4-4-1-1): Donnarumma G.; Calabre, Kjaer (depuis 44 ‘st Gabbia), Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Kessiè, Bennacer, Rebic (depuis 43’ st Leao), Paquetà (depuis 23 ‘st Bonaventura), Ibrahimovic. Pioli Disponible: Begovic, A. Donnarumma, Musacchio, Saelemaekers, Gabbia, Laxalt, Brescianini, Bonaventura, Leao.

Turin (3-5-2): Sirigu; Lyanco (de 40 ‘st Aina), Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Berenguer (depuis 40 ‘st Millico), Ansaldi; Ivy (de 19 ‘st Zaza), Belotti. Tous Longo disponibles: Ujkani, Rosati, Baselli, Zaza, Singo, Millico, Meite, Djidji, Aina, Adopo.

Réservations: 22 ‘pt Bennacer (Mi), 34’ pt Edera (To), 5 ‘st Castillejo (Mi), 15’ st Rincon (Tor), 39 ‘st Pioli (Mi)

Arbitre: Michael Fabbri of Ravenna