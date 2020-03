Crédit photo: .

Le dernier mot sur les séries EFL du football à regarder jette un œil aux joueurs de la Ligue de football qui pourraient gagner un coup lucratif dans la prochaine fenêtre de transfert, quand cela pourrait être.

La dernière fois, nous avons présenté Eberechi Eze de QPR. Nous passons maintenant au troisième niveau pour nous concentrer sur le meilleur buteur de la Ligue 1 – Ivan Toney de Peterborough. Tireur d’élite prolifique qui suinte de sang-froid devant le but, Toney a déjà marqué 24 buts. Nous allons voir sa carrière jusqu’à présent, ce qui le rend si bon et où il pourrait se retrouver la saison prochaine.

EFL à surveiller – Ivan Toney

Le plus jeune joueur de Northampton

Maintenant âgé de 24 ans, Toney a fait ses débuts professionnels pour Northampton à l’âge de 16 ans – devenant le plus jeune joueur des Cobblers en 2011. Au cours de la saison 2013-14, Toney a joué un rôle énorme en aidant son club de sa ville natale à assurer sa survie contre toute attente. . Ils étaient à six points de la sécurité lorsque Chris Wilder a pris le relais en janvier, mais le jeune a marqué un doublé vital lors d’une victoire de fin de saison contre Dagenham. Le dernier jour, il s’est dirigé vers le deuxième but alors que les Cobblers battaient Oxford 3-1 pour assurer la sécurité.

Dans sa troisième saison senior avec Northampton, il a marqué huit buts et a obtenu un déménagement à Newcastle United. Il a fait quelques apparitions en Premier League pour les Magpies, mais il a passé la majeure partie de son séjour de trois ans en prêt avec des opportunités difficiles à trouver dans la première équipe.

Toney a eu des séjours à court terme à Barnsley, Shrewsbury, Scunthorpe et Wigan. Cependant, il a décidé de rejoindre Peterborough de façon permanente au début de la saison dernière. Le tueur à gages né à Northampton a marqué 16 buts lors de sa première saison à Posh. Ce fut un début impressionnant, mais ce terme Toney a pris son jeu à un niveau complètement différent.

Meilleur buteur de la Ligue 1

L’ancien homme de Newcastle mène les classements de la Ligue 1 après avoir marqué 24 buts jusqu’à présent. C’est neuf de plus que ses deux plus proches rivaux pour la botte d’or, Armand Gnandulliet et Ian Henderson.

Ce qui le distingue maintenant, c’est sa qualité technique et son superbe tempérament devant le but. Le joueur de 24 ans arrache très rarement ses chances et gère des situations de haute pression avec la nonchalance d’un jeune Dimitar Berbatov. Il a également démontré qu’il n’a pas peur de contourner calmement les gardiens de but et de placer le ballon dans un filet vide.

Son objectif le plus mémorable a été atteint lors de la réunion d’octobre dernier avec Lincoln City. Après s’être accroché à une balle de cross-field rebondissante, Toney a soulevé un lob sensationnel à côté du pied juste à l’intérieur de la boîte au-dessus du gardien des Imps.

Le meilleur buteur de la Ligue 1 a récemment subi une blessure lors de la victoire 4-0 de Posh contre Southend (où il a marqué deux fois) et pendant son bref passage sur la touche, ils n’étaient pas tout à fait la même équipe sans lui. United a perdu 2-1 à Fleetwood et a fait match nul 1-1 à Burton en son absence.

Avant cela, l’équipe de Darren Ferguson avait remporté six matchs de suite, marquant quatre fois la moitié de ces victoires. Toney lui-même a marqué huit dans ce sort. À son retour, il a marqué lorsque Posh a repris le chemin de la victoire, battant Portsmouth 2-0 dans un affrontement vital en tête du classement.

Menace aérienne

Non seulement il est doté de capacités techniques exceptionnelles, mais il est également très pratique dans les airs. Toney a marqué six buts cette saison. Seul Armand Gnandulliet en a plus. Il a également remporté un total de 176 duels aériens, ce qui est le cinquième plus des leaders de la ligue. L’ancienne locataire de Barnsley a également un excellent mouvement et une excellente capacité à parcourir les canaux.

Il semble que l’homme de Peterborough est l’attaquant complet – il a tous les attributs qu’un manager recherche. Et à 24 ans, il a encore le potentiel de devenir encore meilleur.

Quel avenir pour Ivan Toney?

Il convient de noter que Peterborough a été disposé à vendre ses meilleurs joueurs au cours des années précédentes lorsque de plus grands clubs sont venus. Beaucoup de ces stars ont été des attaquants, et beaucoup est fait du succès de Peterborough en signant et en développant des buteurs prolifiques.

Les goûts de Dwight Gayle, Britt Assombalonga et Jack Marriott ont tous été autorisés à quitter London Road ces dernières années après avoir brillé pour Posh. Ils se joignent à Aaron McLean, Craig Mackail-Smith, Lee Tomlin et Conor Washington dans une longue liste de joueurs qui ont gagné des coups au championnat après avoir joué pour Peterborough.

Toney serait une superbe signature pour n’importe quel club de championnat. S’il a joué à l’avant pour Leeds, il est difficile de voir comment il ne marquerait pas au moins 20 buts même en championnat avec le nombre de chances qu’ils créent.

Si Brentford ne monte pas et qu’ils perdent Ollie Watkins, alors Toney pourrait être le remplaçant idéal pour lui. Il pourrait même sauter directement en Premier League. Il aiderait sûrement Crystal Palace ou même son ancien club Newcastle avec leur manque chronique de buts.

Ivan Toney pourrait rester à Peterborough

Cependant, Toney ne bouge pas à London Road. Mais seulement s’ils sont promus, selon le manager Darren Ferguson. Il a déclaré au Peterborough Telegraph: «Si nous montons, nous avons une chance de garder Ivan. Mais nous n’avons aucune chance si nous ne montons pas. Si nous sommes dans le championnat la saison prochaine, je suis sûr que le président, les copropriétaires et Barry Fry (directeur du football) vont s’asseoir avec Ivan et lui faire une très bonne offre.

«Ivan veut jouer dans le championnat, mais je sais aussi qu’il aime ça ici et il sait qu’il jouera chaque semaine ici, mais il est certain qu’il y aura une longue liste de clubs qui ont envie de le signer. Ses capacités ne sont pas en cause, mais son attitude est également de première classe. Il ne pose aucun problème à personne. Il s’entraîne juste et joue fort. »

L’équipe de Ferguson est sixième, mais elle n’est qu’à trois points de la seconde dans ce qui est une bataille de promotion extrêmement serrée.

