EFL à surveiller: Jed Wallace

Jed Wallace (7) de Millwall lors du match de championnat Sky Bet entre Nottingham Forest et Millwall au City Ground, Nottingham le samedi 7 mars 2020. (Photo de Jon Hobley / MI News / NurPhoto via .)

Dernier mot sur la série EFL Ones to Watch du football jette un coup d’œil aux artistes hors concours qui tirent vraiment des arbres dans la Ligue de football cette saison. Jed Wallace de Millwall a été l’un des ailiers hors concours du championnat. Il est la force créatrice derrière une révolution de Gary Rowett qui a vu les Lions passer du 18e au 8e rang. Il a dix buts et neuf passes.

Jed Wallace: EFL à surveiller

Deux périodes de prêt deviennent permanentes

Wallace a initialement signé pour les Lions prêtés par Wolverhampton Wanderers en janvier 2016, et il a fait 12 apparitions alors que l’équipe de Neil Harris atteignait la finale des éliminatoires de League One. L’ailier est ensuite revenu sur une autre base temporaire au milieu de la saison suivante. Cette fois, Millwall a fait mieux – en voyant Bradford City pour sceller la promotion à Wembley. Wallace a marqué trois buts en cours de route, et après avoir obtenu une promotion, il a quitté les Loups et est devenu Lion de façon permanente.

Depuis lors, il n’a jamais regardé en arrière. Agé de 26 ans, il a été le principal centre de création de Millwall ces dernières années. Les Lions ont bouleversé les chances et ont terminé huitièmes à leur retour au championnat, mais la saison suivante, ils ont terminé à seulement quatre points au-dessus de la zone de relégation.

Le redressement de Millwall sous Gary Rowett

La campagne 2019/20 n’a pas connu le meilleur départ possible pour le joueur ou le club. Après quelques matchs d’ouverture prometteurs (Wallace a marqué le premier jour), il a été expulsé lors de la victoire 1-0 de Millwall contre Sheffield mercredi. Il est revenu et a marqué lors du match nul des Lions contre Hull City à la fin de ce mois, mais ce fut le début d’une série de six matchs sans victoire.

Après que les Londoniens aient concédé un but tardif lors d’un match nul 1-1 à Luton Town, les fans commençaient à monter sur le dos de Neil Harris, incitant la légende du club à démissionner. Il les a laissés 18e sur la table. Les supporters ont peut-être redouté une autre saison aux prises avec la relégation, mais son remplaçant Gary Rowett a fait un travail incroyable pour redresser leur fortune.

Millwall a pris 40 points des 25 matchs de l’ancien entraîneur de Birmingham City. Ils sont maintenant assez bien en huitième place et Wallace a marqué six fois depuis que Rowett a pris le relais au Den. Sous le nouveau manager, les Lions sont passés de leur style de balle longue sous Harris à une approche plus offensive, et il est juste de dire qu’un joueur de la qualité de Wallace récolte les fruits.

Jed Wallace est un spécialiste de Dead Ball

L’ancien homme des Loups est un maître du coup franc. Il a obtenu quatre passes décisives, le plus haut niveau du deuxième échelon. Lorsque vous avez des joueurs avec la stature de Jake Cooper et Matt Smith, avoir un bon preneur de coin est assez pratique.

Le joueur de 26 ans peut souvent évoquer le spectaculaire des coups francs. Il maîtrise la technique de frapper une puissante balle morte avec son pied droit sensationnel. Plus particulièrement, il a marqué l’un des buts du championnat de la saison à Cardiff City. Avec son équipe 1-0 à terre, Wallace a frappé un effort latéral de classe mondiale qui a plongé dans le coin supérieur à environ 30 mètres. Un pur moment individuel de brillance qui a valu à son équipe un point – et Wallace est un footballeur spécialisé dans la production de ces moments de magie qui peuvent souvent décider d’un match.

L’ailier né de Reading n’est pas seulement un maître des coups de pied arrêtés – il est également capable de créer une pléthore de chances à partir du jeu ouvert. Il a récolté 8,57 passes décisives selon Wyscout, qui est le plus élevé de la ligue.

De plus, il a complété 78 dribbles, le cinquième plus élevé de la division. En moyenne, il livre 2,1 croix précises par match, un chiffre seulement amélioré par Stewart Downing.

Lorsque la fenêtre de transfert rouvrira, Rowett voudra certainement garder son homme vedette. Malgré les informations selon lesquelles Aston Villa le visait en janvier, les Lions ont réussi à le garder au repaire. Si Millwall n’obtient pas une promotion improbable et que Villa vient appeler dans la prochaine fenêtre de transfert, il peut être difficile pour eux de se mettre en travers du chemin de Wallace – s’il veut partir.

