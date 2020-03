EFL à surveiller: Rob Dickie – Oxford United

OXFORD, ANGLETERRE – 18 DÉCEMBRE: Rob Dickie d’Oxford United se bat pour la possession avec Raheem Sterling de Manchester City lors du match de quart de finale de la Coupe Carabao entre Oxford United et Manchester City au stade Kassam le 18 décembre 2019 à Oxford, en Angleterre. (Photo par Julian Finney / .)

Dernier mot sur la série EFL Ones to Watch du football jette un œil aux joueurs de la Ligue de football qui pourraient gagner un coup lucratif dans la prochaine fenêtre de transfert, chaque fois que cela est possible.

EFL à surveiller: Rob Dickie

Jeune défenseur avec une attitude mature

L’arrière central de 23 ans d’Oxford United, Rob Dickie, a fait un bond depuis son arrivée de Reading en janvier 2018.

Le jeune défenseur a mis du temps à s’installer mais a fait 15 apparitions après son arrivée. Le manager Pep Clotet, qui a été limogé peu de temps après l’arrivée des défenseurs, et son remplaçant Karl Robinson ont tous deux eu du mal à choisir leur meilleur partenaire au centre, Aaron Martin, Mike Williamson et le skipper Curtis Nelson étant souvent tournés.

La saison suivante, Dickie a finalement formé une alliance solide avec Nelson et s’est imposé comme le partenaire idéal. Dickie a fait 48 apparitions dans toutes les compétitions, Nelson en faisant 54. John Mousinho, qui a également couvert la défense mais a été préféré dans un rôle de milieu de terrain, a également fait plus de 40 apparitions.

Aidé par l’expérience de Mousinho et Nelson, Dickie a commencé à avoir l’air à l’aise sur le ballon et a pu jouer à l’arrière – ce que Robinson a insisté pour que son équipe fasse.

Malgré une mauvaise saison au cours de laquelle les U ont passé la majeure partie de la campagne dans les quatre derniers, l’équipe de Robinson a finalement terminé 12e, mais ce devait être un été important.

Cette saison – solide, skipper et sensationnel

Nelson est parti rejoindre Cardiff City et Mousinho cherchait à jouer un rôle plus dans les coulisses, laissant Dickie comme arrière central de premier choix de Robinson. Elliott Moore est arrivé de Leicester City et, en fin de compte, Mousinho a fini par jouer plus que prévu, mais c’est Dickie qui a organisé et contrôlé la défense d’Oxford.

Le joueur de 23 ans a assumé beaucoup plus de responsabilités au sein de l’équipe. Son habileté à jouer à l’arrière a excellé depuis la saison dernière et le défenseur est solide dans les airs. Après que Mousinho a été blessé après la nouvelle année, Dickie a reçu le brassard jusqu’à la fin de la saison.

En conséquence, Southampton et Burnley, des équipes de Premier League, ont gardé un œil sur le défenseur, tout comme les leaders du championnat, Leeds United. Dickie a signé une prolongation de contrat plus tôt cette saison, mais on s’attend largement à ce qu’il soit parti pour des choses plus grandes et meilleures cet été et d’après les preuves de cette saison, il mérite pleinement cette opportunité.

