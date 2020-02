Eibar envoie un message élégant à Lionel Messi après quatre buts marqués à Barcelone

Eibar a peut-être été martelé 5-0 par Barcelone samedi au Camp Nou, mais ils ont montré de la classe avec un message d’après-match à Lionel Messi.

Le capitaine de Barcelone a marqué quatre buts contre les hommes de José Luis Mendilibar, dont un tour du chapeau en première mi-temps

Un autre objectif est arrivé tard et a vu Eibar se joindre aux louanges du GOAT après le coup de sifflet à plein temps sur les médias sociaux.

Le tweet se lit comme suit: «Nous avons souffert contre vous, nous vous avons supportés et nous vous avons enduré. Il ne reste plus qu’à vous lever et à vous applaudir. »

Eibar bien joué.