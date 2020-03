Eibar part-il? Fabián Orellana sur l’orbite de Séville, Villareal et Betis »Presse football

Jeudi 19 mars 2020

El ‘Histórico’ termine son contrat avec les ‘armeros’ le 30 juin et sa rénovation semble stagner. Les médias espagnols placent le Chilien dans les clubs de haut rang du pays, bien que l’Italie et l’Allemagne suscitent également de l’intérêt. À 34 ans, cela semble être la dernière chance pour un grand saut.

L’avenir de Fabián Orellana semble loin d’Eibar. El ‘Histórico’ met fin à son contrat le 30 juin et au milieu de la pause footballistique de COVID-19, l’intérêt d’autres clubs de haut rang s’est manifesté. Séville, Villareal et le Real Betis sont sur les traces du milieu de terrain créatif, bien que son nom apparaisse également en Serie A et en Bundesliga. À 34 ans, ce pourrait être la dernière chance de faire le grand saut dans sa carrière.

Comme le rapportent Estadio Deportivo et le quotidien Marca, Séville et Villareal et Real Betis sont prêts à reprendre les services du milieu de terrain chilien. Orellana a signé l’une de ses meilleures saisons en Espagne, avec des chiffres extraordinaires qui le placent comme le meilleur buteur d’Eibar, ainsi que le joueur qui a donné le plus de passes décisives et celui qui a eu le plus de tirs au but.

L’intérêt pour ‘Histórico’ est également venu du football italien et de la Bundesliga. Cependant, la priorité de Fabián est de continuer en Espagne avant les réclamations des clubs susmentionnés. L’un des points en faveur est que son contrat se termine le 30 juin et qu’il pourrait négocier en tant que joueur libre, ce qui faciliterait grandement sa signature éventuelle.

Pour le club dirigé par José Luis Mendilibar, ce serait une grande perte, où le Chilien connaît également ses privilèges et sa propriété incontestée. Cependant, à 34 ans, le natif de San Joaquin chercherait un plus grand défi pour sa carrière, s’éloignant de la lutte constante pour ne pas descendre du casting d’Ipurua et prenant son jeu et ses buts dans un club avec de plus grands parchemins.