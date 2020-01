Eibar vs Atlético de Madrid [Vídeo Resumen Goles] 20e journée Ligue espagnole 2019-2020

Nous avons clôturé l’activité de ce samedi 18 janvier le 20ème jour de la Ligue espagnole 2019-2020, quand il Eibar Cherchez à surprendre en profitant de votre statut local en recevant un Athlète de Madrid qui va essayer d’imposer sa hiérarchie lors de sa visite à Ipurua Municipal.

Hora et Canal Eibar vs Atlético de Madrid

Siège: Stade municipal d’Ipurúa, Guipúzcoa, Pays Basque

Heure: 21h00 depuis l’Espagne. 14 h 00 du Mexique et d’Amérique centrale. 15h00 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 17 h 00 d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. 12 h 00 PT / 15 h 00 HE aux États-Unis.

Chaîne: SKY Sports au Mexique et en Amérique centrale. DirecTV Sports en Amérique du Sud. beIN LaLiga en Espagne. BeIN Sports aux États-Unis.

Eibar vs Atlético de Madrid LIVE

L’image de Eibar Il a eu une campagne compliquée qui les a amenés à se battre pour le salut. Dans la dernière journée, ils ont perdu 1-0 lors de leur visite à Valence pour conserver 5 victoires, 4 nuls et 10 matchs perdus.

Les Armuriers ils ont eu de l’activité la semaine dernière pour obtenir leur billet pour le troisième tour de la Copa del Rey après une victoire subie de 1 à 2 minutes grâce à un but contre Cacereño.

De son côté, le Athlète de Madrid Il a eu un bon tournoi “sec” pour continuer à se battre dans les premières positions mais loin du leadership. Le jour dernier, ils ont battu Levante 2-1 pour terminer avec 9 victoires, 8 nuls et 2 matchs perdus.

Les Matelas ils avaient une activité dans la Super Coupe d’Espagne où ils ont réussi à éliminer Barcelone en demi-finale, mais dimanche dernier, ils sont tombés dans la Grande finale aux mains du Real Madrid du point pénal.

Les deux Eibar comme lui Athlète de Madrid ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de franchir une étape dans la lutte pour leurs objectifs diamétralement opposés; dans le tableau général on retrouve les Armeros en position 16 avec 19 points, tandis que les Colchoneros, de Hector Herrera, des tiers défilent avec 35 unités dans ce Ligue espagnole. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Eibar vs Atlético de Madrid.

Résultat: Eibar vs Atlético de Madrid [Vídeo Resumen Goles] 20e journée Ligue espagnole 2019-2020

Résumé vidéo Eibar 2-0 Atlético de Madrid: