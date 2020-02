Eintracht Francfort 1 – 2 Union Berlin

Il Union Berlin a ajouté trois points à son casier après avoir remporté une victoire contre Eintracht, qui a gagné 1-2 ce lundi en Commerzbank Arena. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il Eintracht Frankfurt Il avait l’intention d’améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Borussia Dortmund par un score de 4-0. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Union Berlin perdu par un résultat de 2-3 lors du match précédent contre Bayern Leverkusen. Grâce à ce résultat, l’équipe sidérurgique est dixième, tandis que le Eintracht Il est onzième à la fin du match.

24/02/2020

Agir à 22h38

CET

SPORT.es

Pendant la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

Le second semestre a commencé favorablement pour Union Berlin, qui a créé le score avec un but de Sebastian Andersson quelques instants après la reprise du match, notamment à la 49e minute. Encore une fois, l’équipe visiteuse a marqué, qui s’est distancée en établissant le 0-2 grâce à un but dans son propre but. Evan N’Dicka à la minute 67. Cependant, le Eintracht Frankfurt à la minute 79, il s’est approché sur le tableau de bord au moyen d’un but dans sa propre porte de Florian Hubner, mettant ainsi fin à la rencontre avec un résultat final de 1-2.

Dans le chapitre des changements, dans le Eintracht a été soulagé de Andre Silva et Sebastian Rode remplacer Erik Durm et Evan N’Dickatandis que le technicien de Union Berlin, Urs Fischer, a ordonné l’entrée de Marcus Ingvartsen, Grischa Promel et Felix Kroos fournir Yunus Malli, Christian Gentner et Marius Bulter.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Daichi Kamada, Goncalo Patience et Dominik Kohr par le Eintracht et à Julian Ryerson, Florian Hubner, Yunus Malli et Sebastian Andersson par l’équipe sidérurgique.

Avec 29 points, le Union Berlin il a été placé à la dixième place de la table, tandis que l’ensemble réalisé par Adi Hutter Il s’est classé onzième avec 28 points à la fin du match.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Werder Brementandis que le Union Berlin jouera contre lui VfL Wolfsburg.

Fiche techniqueEintracht Francfort:Kevin Trapp, Timothy Chandler, Martin Hinteregger, David Abraham, Evan N’Dicka (Sebastian Rode, min.71), Erik Durm (André Silva, min.67), Makoto Hasebe, Daichi Kamada, Dominik Kohr, Filip Kostic et Goncalo PatienceUnion Berlin:Rafal Gikiewicz, Neven Subotic, Marvin Friedrich, Florian Hubner, Julian Ryerson, Robert Andrich, Christian Gentner (Grischa Promel, min.77), Christopher Lenz, Sebastian Andersson, Yunus Malli (Marcus Ingvartsen, min.64) et Marius Bulter (Felix Kroos, min.90)Stade:Commerzbank ArenaButs:Sebastian Andersson (0-1, min. 49), Evan N’Dicka (0-2, min. 67) et Florian Hubner (1-2, min. 79)