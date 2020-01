Eintracht Francfort 2 – 0 RB Leipzig

Il Leipzig n’a pas réussi à se plier Eintracht, qui a gagné 2-0 lors du match disputé ce samedi en Commerzbank Arena. Les deux équipes sont venues gagner leurs derniers matchs. Il Eintracht Frankfurt est venu au jeu avec les esprits renforcés après avoir remporté 1-2 par le Hoffenheim. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, RB Leipzig il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre Union Berlin à la maison et FC Augsburg dans son stade, par 3-1 et 3-1 respectivement. Après le score, l’équipe de Francfort est neuvième, tandis que le Leipzig C’est d’abord après la fin de la réunion.

25/01/2020

Dans la première partie, aucune des équipes n’a réussi devant le but, donc les 45 premières minutes se sont conclues avec le même résultat 0-0.

La deuxième mi-temps a commencé positivement pour l’équipe à domicile, qui s’est manifestée grâce à un but de Almamy Toure quelques instants après le début de la seconde mi-temps, à la 48e minute. L’équipe de Francfort a encore marqué grâce à Filip Kostic peu de temps avant la fin, spécifiquement en 90, concluant la confrontation avec un résultat final de 2-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Goncalo Patience, Danny Da Costa et Dominik Kohr remplacer Bas Dost, Timothy Chandler et Mijat Gacinovic, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Yussuf Poulsen, Ademola Lookman et Emil Forsberg, qui est entré par Konrad Laimer, Tyler Adams et Amadou Haidara.

L’arbitre avertit Sebastian Rode par le Eintracht et à Marcel Sabitzer et Marcel Halstenberg par l’équipe de lipsiense.

Après le coup de sifflet final de l’arbitre de ce match du jour 19, le Eintracht il se positionne au neuvième rang, tandis que le Leipzig C’est d’abord, au lieu d’accéder à la Ligue des champions.

Les équipes continueront de disputer leurs prochaines rencontres en Bundesliga: RB Leipzig tentera de reprendre le chemin de la victoire dans son prochain duel contre le Borussia Mönchengladbach dans son fief tandis que le Eintracht Frankfurt jouera loin de chez soi Fortuna Düsseldorf.

Fiche techniqueEintracht Francfort:Kevin Trapp, Almamy Toure, Martin Hinteregger, David Abraham, Evan N’Dicka, Timothy Chandler (Danny Da Costa, min.89), Sebastian Rode, Djibril Sow, Filip Kostic, Mijat Gacinovic (Dominik Kohr, min.90) et Bas Dost (Goncalo Patience, min.77)RB Leipzig:Peter Gulacsi, Tyler Adams (Ademola Lookman, min. 72), Dayot Upamecano, Nordi Mukiele, Marcel Halstenberg, Christopher Nkunku, Amadou Haidara (Emil Forsberg, min. 80), Konrad Laimer (Yussuf Poulsen, min. 66), Timo Werner , Patrik Schick et Marcel SabitzerStade:Commerzbank ArenaButs:Almamy Touré (1-0, min. 48) et Filip Kostic (2-0, min. 90)