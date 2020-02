Eintracht Francfort 5 – 0 FC Augsbourg

Il Eintracht a ajouté trois points à son casier après avoir remporté une victoire contre Augsbourg, qui a gagné 5-0 ce vendredi dans la Commerzbank Arena. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs derniers matchs. Il Eintracht Frankfurt a fait face au match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre Fortuna Düsseldorf. Côté visiteurs, le FC Augsburg il a gagné dans son stade 2-1 son dernier match de la compétition contre Werder Bremen. Après le résultat obtenu, tout Francfort est neuvième, tandis que le Augsbourg Il est onzième après la fin du match.

02/07/2020

La première moitié de la confrontation a commencé positivement Eintracht Frankfurt, qui a ouvert son compte de notation dans le but de Timothy Chandler à la minute 37, terminant la première mi-temps avec le résultat de 1-0.

La deuxième partie du match a commencé favorablement pour l’équipe locale, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un nouvel objectif de Timothy Chandler, qui a complété un doublé de cette manière après le début de la seconde mi-temps, à la 48e minute. Il a de nouveau marqué l’équipe de Francfort, qui a augmenté les distances en mettant le 3-0 grâce à un but de Andre Silva à 55 minutes. Après cela, il a de nouveau marqué l’équipe locale, augmentant l’avantage d’un but de Filip Kostic à la 89e minute, il a ajouté le Eintracht Frankfurt à travers autant de Filip Kostic, qui a ainsi réalisé un doublé avant le coup de sifflet final, en 90, clôturant ainsi le match avec un score final de 5-0.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser toutes les modifications disponibles. Dans le Eintracht ils sont entrés Makoto Hasebe, Sebastian Rode et Goncalo Patience remplacer David Abraham, Mijat Gacinovic et Andre Silvatandis que le Augsbourg a donné accès à Eduard Lowen, Stephan Lichtsteiner et Noah Sarenren Bazee pour Alfred Finnbogason, Tin Jedvaj et Marco Richter.

Dans le duel, l’arbitre a averti avec un carton jaune uniquement à l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune s’est avéré Evan N`Dicka.

Avec cette victoire, le Eintracht Frankfurt monte à 28 points et se place à la neuvième place du classement. De son côté, le FC Augsburg Il reste avec 26 points avec lesquels il a atteint cette vingt et unième journée de la compétition.

Les équipes continueront de disputer leurs prochaines rencontres en Bundesliga: FC Augsburg tentera de reprendre le chemin de la victoire dans son prochain duel contre le SC Freiburg à la maison pendant que Eintracht Frankfurt jouera contre domicile sur Borussia Dortmund.

Fiche techniqueEintracht Francfort:Kevin Trapp, Almamy Touré, David Abraham (Makoto Hasebe, min.30), Martin Hinteregger, Evan N`Dicka, Timothy Chandler, Mijat Gacinovic (Sebastian Rode, min.67), Stefan Ilsanker, Dominik Kohr, Filip Kostic et André Silva (Goncalo Patience, min. 84)FC Augsbourg:Tomas Koubek, Tin Jedvaj (Stephan Lichtsteiner, min.74), Jeffrey Gouweleeuw, Felix Uduokhai, Philipp Max, Marco Richter (Noah Sarenren Bazee, min.81), Damian Rossbach, Rani Khedira, Ruben Vargas, Florian Niederlechner et Alfred Finnbogason ( Eduard Lowen, min.65)Stade:Commerzbank ArenaButs:Timothy Chandler (1-0, min. 37), Timothy Chandler (2-0, min. 48), André Silva (3-0, min. 55), Filip Kostic (4-0, min. 89) et Filip Kostic (5-0, min.90)