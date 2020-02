Eintracht Frankfurt FC Augsbourg

Vendredi à 20h30 se jouera la réunion du vingt et unième jour de la Bundesliga, dans laquelle nous verrons le Eintracht et à Augsbourg dans le Commerzbank Arena.

Il Eintracht Frankfurt atteint la vingt et unième rencontre avec l’intention d’améliorer ses performances au championnat après avoir fait match nul 1-1 contre le Fortuna Düsseldorf dans son dernier match. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté sept des 20 matchs disputés à ce jour en Bundesliga et ont réussi à marquer 32 buts en faveur et 31 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le FC Augsburg il a gagné 2-1 à domicile Impuls Arena leur dernier match de championnat contre Werder Bremen, avec tant de Ruben Vargas et Florian Niederlechner, alors attendez-vous à répéter le marqueur, maintenant dans le fief du Eintracht Frankfurt. À ce jour, sur les 20 matchs que l’équipe a disputés en Bundesliga, elle en a remporté sept avec un total de 33 buts en faveur et 39 contre.

Quant à la performance en tant que local, le Eintracht Frankfurt Il a gagné cinq fois, a été battu deux fois et a tiré trois fois en 10 matchs joués jusqu’à présent, de sorte que nous ne pourrons pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. En tant que visiteur, le FC Augsburg Il a perdu cinq fois et a dessiné trois fois en 10 matchs, il va donc devoir tout donner au stade Eintracht Frankfurt pour obtenir plus de points loin de chez soi.

Les deux rivaux s’étaient déjà affrontés dans le stade de la Eintracht Frankfurt et le solde est de quatre défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les visiteurs ont une séquence de deux matchs consécutifs en remportant cette compétition au stade Eintracht. La dernière fois qu’ils ont joué Eintracht et le Augsbourg dans cette compétition c’était en septembre 2019 et le match s’est terminé par un 2-1 pour le Augsbourg.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Bundesliga, nous pouvons voir que l’équipe visiteuse a un avantage d’un point. Les locaux, avant ce match, occupent la onzième place avec 25 points au classement. De son côté, l’équipe visiteuse compte 26 points et occupe la dixième place de la compétition.