Eintracht Frankfurt RB Leipzig

Samedi prochain à Commerzbank Arena à 15h30, le Eintracht et le Leipzig dans le match qui correspond au 19e tour de la Bundesliga.

24/01/2020

À 15:38

CET

SPORT.es

Il Eintracht Frankfurt visages aux esprits renforcés pour la rencontre du dix-neuvième jour après avoir remporté à domicile par un score de 1-2 à Hoffenheim dans le Prezero Arena, avec tant de Bas Dost et Timothy Chandler. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté six des 18 matchs disputés à ce jour et cumulé 30 buts encaissés contre 29 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le RB Leipzig il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre Union Berlin comme local et FC Augsburg dans son stade, par 3-1 et 3-1 respectivement, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Eintracht Frankfurt. Avant ce match, le RB Leipzig Il avait gagné dans 12 des 18 matchs disputés en Bundesliga cette saison, avec un chiffre de 51 buts pour et 21 contre.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Eintracht Frankfurt Il a réalisé un bilan de quatre victoires, deux défaites et trois nuls en neuf matchs disputés sur son terrain, de sorte que nous ne pourrons pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Aux sorties, le RB Leipzig Il a gagné six fois et a perdu une fois lors de ses neuf matchs joués. C’est donc une équipe qui obtient généralement des points à domicile, ce qui devrait Eintracht Frankfurt Si vous ne voulez pas ajouter de résultat négatif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Commerzbank Arena, résultant en une victoire et deux nuls en faveur de Eintracht Frankfurt. De plus, l’équipe à domicile accumule une série de trois matchs consécutifs invaincus à domicile contre le Leipzig. Le dernier match qu’ils ont joué ensemble dans ce tournoi était en août 2019 et s’est terminé par un résultat favorable 2-1. Leipzig.

Actuellement, les deux équipes sont séparées dans le classement par 19 points en faveur de RB Leipzig. Il Eintracht Frankfurt Il arrive au match avec 21 points dans son casier et occupe la onzième place avant le match. De son côté, le RB Leipzig Il a 40 points et occupe la première position du classement.