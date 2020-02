Eintracht Frankfurt Union Berlin

Lundi à 20h30, le match de la vingt-troisième journée de Bundesliga sera joué, dans lequel nous verrons la victoire jouée à Eintracht et à Union Berlin dans le Commerzbank Arena.

Il Eintracht Frankfurt Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt-troisième journée après avoir subi une défaite contre le Borussia Dortmund dans le match précédent pour un résultat 4-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté huit des 22 matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 37 buts en faveur et 35 contre.

Côté visiteurs, le Union Berlin a été battu par 2-3 lors du dernier match contre lequel il a joué Bayern Leverkusen, de sorte qu’un triomphe contre le Eintracht Frankfurt Cela vous aiderait à améliorer votre cheminement de carrière.

En référence aux résultats comme locaux, le Eintracht Frankfurt Il a réalisé un bilan de six victoires, deux défaites et trois nuls en 11 matchs joués dans son domaine, ce qui indique que le Union Berlin Vous pourriez avoir l’occasion d’obtenir un score positif lors de cette réunion. À la maison, Union Berlin Il a un bilan de deux victoires, sept défaites et deux nuls en 11 matchs joués, ce qui signifie qu’il doit faire un gros effort lors de sa visite au stade. Eintracht Frankfurt Si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux s’étaient déjà affrontés dans le stade de Eintracht Frankfurt et le solde est une victoire et deux nuls en faveur de l’équipe à domicile. À leur tour, les locaux ont un total de trois matchs invaincus d’affilée contre cet adversaire en Bundesliga. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans ce tournoi était en septembre 2019 et le match s’est terminé avec un résultat 1-2 en faveur de Eintracht.

En analysant la situation de ces équipes dans le classement de Bundesliga, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées par deux points en faveur de la Eintracht Frankfurt. L’équipe de Adi Hutter Il est à la dixième place avec 28 points dans son casier. Quant à son rival, le Union Berlin, est placé en douzième position avec 26 points.