El Clasico ne risque pas d’être reporté en raison d’un coronavirus

Le président de la Liga, Javier Tebas, a déclaré que le Clasico de dimanche au Santiago Bernabeu ne risquait pas d’être reporté en raison d’un coronavirus.

Barcelone aurait reçu un exposé informatif sur le coronavirus lors de la session de formation de vendredi sur les méthodes de prévention après la propagation du virus à travers le monde.

Le football a déjà été touché, les matchs en Italie étant annulés et un certain nombre de matches de Serie A devraient avoir lieu à huis clos.

Tebas a parlé de la situation et a déclaré avoir des plans en place si la situation empire, mais ne s’attend pas à devoir les utiliser actuellement.

“Nous n’avons pas envisagé la possibilité de reporter le Clasico ou tout autre jeu, mais depuis dimanche soir, nous avons ouvert une commission des coronavirus au sein de LaLiga pour surveiller la situation”, a-t-il déclaré.

«Nous avons un plan en place pour différentes villes pour savoir si nous pouvons jouer à huis clos ou non. Cette situation ne s’est pas encore présentée à Madrid et il n’a pas non plus été question de reporter le Clasico.

«C’est une chose de reporter un match et une autre de ne pas y jouer. Nous avons étudié la possibilité de jouer à des jeux à huis clos et, si cela n’est pas possible, nous allons reporter.

«Si ce cas se présente, nous avons des dates préparées pour le moment où nous pouvons organiser ces matchs. Nous avons présenté ce plan à l’UEFA afin qu’ils puissent également garder à l’esprit les liens européens impliquant des équipes espagnoles. »

Source | Objectif

Le Clasico a déjà été repoussé une fois cette saison. Les deux équipes se sont rencontrées en décembre au Camp Nou dans un rendez-vous initialement prévu pour octobre mais qui a dû être réorganisé en raison de problèmes de sécurité à Barcelone.