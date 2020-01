‘El Cucho’ Hernández veut reprendre le niveau à Majorque et l’aider à sortir de la descente | Colombiens à l’étranger

L’attaquant colombien, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, a déclaré mercredi que Majorque n’avait d’autre objectif que de marquer des points dimanche contre Valence à Son Moix pour quitter la zone de relégation où il est plongé au début de la deuxième faire demi-tour

“Il est temps d’obtenir des points importants, de ne pas faire de bons matches et nous allons y aller”, a déclaré Hernandez, prêté par Watford jusqu’au 30 juin.

«Nous devons nous remplir de confiance à la maison et être calmes. C’est notre ligue et nous devons aller chercher le salut », a-t-il ajouté.

Le footballeur sud-américain a rejoint l’équipe des Baléares dirigée par l’entraîneur Vicente Moreno en novembre, et lors de la défaite sur le terrain de Grenade le jour dernier, il a commencé pour la première fois.

“Je touche physiquement à cent pour cent”, a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse en répondant à une question sur ce qu’il ressent après avoir surmonté une blessure – une rupture des ischio-jambiers – qu’il a subi avec sa sélection lors de la Coupe du Monde U-20 en Pologne et que cela l’a éloigné de six mois du terrain.

«Alors que je vais bien (physiquement), l’autre ne viendra que parce qu’à chaque minute je me retrouve avec plus de confiance. Je ne peux pas m’inquiéter, car j’y perds. Je dois être calme et me concentrer sur l’objectif pour moi et pour l’équipe », a-t-il expliqué.

‘El Cucho’ Hernández a également parlé du calendrier de la Copa del Rey et du fait que Majorque devra jouer deux matchs en 48 heures, contre Valence dimanche en Liga et mardi dans le domaine de Real Zaragoza. “Vous n’avez presque pas de temps de repos”, a-t-il déclaré.

“Je pensais que nous jouerions mercredi et j’ai été surpris”, a-t-il déclaré. En ce qui concerne le rival de la Coupe, Saragosse, l’attaquant colombien a rappelé qu ‘”il a vécu de très belles rencontres” lorsqu’il a joué à Huesca. “C’est toujours spécial de jouer à Saragosse, et plus dans un derby”, a déclaré Hernandez.