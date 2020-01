El Nápoles, rival du FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions

Il Naples sera le rival de FC Barcelona au deuxième tour de la Ligue des champions 2019/20 après le tirage au sort du lundi 16 décembre au siège de l’UEFA à Nyon.

16/12/2019

Act. 17/12/2019 à 10:18

CET

Le match aller se jouera mardi 25 février au stade San Paolo, tandis que le dernier affrontement au tour se jouera au Camp Nou mercredi 18 mars.

Il Barça, qui a été classé comme le premier du Groupe F dans la Liguilla, réintègre la phase à élimination directe dans l’espoir de laisser derrière lui les dernières épreuves de Rome et de Liverpool et d’atteindre la finale d’Istanbul et de remporter ce qui serait leur sixième Coupe de L’Europe, un succès qui n’a pas été atteint depuis la saison 2014/15.

De son côté, le Naples Il a terminé deuxième du groupe E derrière l’actuel champion de la compétition, Liverpool. Le club partenopeo a récemment arrêté l’entraîneur, Carlo Ancelotti, qui a remplacé Gennaro Gattuso, pour la mauvaise trajectoire en Serie A, et qui a été publié le week-end dernier contre Parme

Il Barça de Ernesto Valverde Il a réalisé une phase de groupes presque parfaite, totalisant 14 points avec 4 victoires et 2 nuls en six matchs contre le Borussia Dortmund, l’Inter Milan et le Slavia Prague.

Les matches des huitièmes de finale se joueront aux dates suivantes. Les événements les 18, 19, 25 et 26 février; et le retour les 11, 17 et 18 mars.

En tant que groupe d’abord, Le Barça a l’avantage du facteur terrain et le duel de retour, qui sera en principe décisif, se jouera dans le camp de Nou tandis que le match aller aura lieu sur le terrain rival de San Paolo.

UN CLASSIQUE PAR LES MOYENS

Il arrive que le classique Real Madrid-Barça del Santiago Bernabéu Le week-end du dimanche 1er mars sera joué, qui sera encadré au milieu de ce tour des huitièmes de la Ligue des champions.

Il dessiner des quarts de finale, des demi-finales et de l’ordre de champ de la finale se 20 mars, également au siège de l’UEFA à Nyon.

La première étape du quarts de finale les jours seront disputés 7 et 8 avril; et les jeux remontent le temps 14 et 15 avril.

Les partis de la demi-finales sera joué sur 28 et 29 avril les duels de la marche et la 5 et 6 mai les plantages du virage.

La finale des Champions 2019/20 est prévu pour 30 mai dans le Atatürk Olimpiyat Stad & imath; d’Istanbul.

LES MATCHS

Naples-Barça Olympique Lyon-Juventus Borussia-PSG Real Madrid-Manchester City Atalanta-Valencia Atlético-Liverpool Chelsea-Bayern RB Leipzig-Tottenham