“Élevé au niveau du caractère mais aussi du jeu”

Gianluca Esposito, entraîneur du Nola, rayonne après le succès 2-0 de ses hommes à domicile sur le Licata, le troisième d’affilée qui permet aux Bruniens de monter à 30 points, pour un salut de plus en plus abordable.

Ce sont ses mots, diffusés sur les chaînes officielles du club: «Je constate une croissance croissante du caractère des enfants, mais aussi du point de vue de la qualité du jeu je pense que nous avons bien géré les espaces et le rythme, contre une équipe comme Licata qui a des ambitions importantes et différent du nôtre. Si vous souhaitez retrouver les poils dans l’œuf, certaines races doivent être fermées le plus rapidement possible. Un merci spécial également aux fans, qui nous soutiennent toujours jusqu’au triple coup de sifflet, et au personnel du secteur jeunesse qui choisit soigneusement et nous fournit des garçons prêts à faire leurs débuts en ré, et Sagliano en est un exemple “.