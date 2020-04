eLiga MX | Résultats, tableau général et résumés du jour 5 du tournoi virtuel

Ce dimanche, le jour 5 de l’eLiga MX s’est terminé, laissant un nouveau leader, l’Atlético San Luis, qui a atteint 13 unités, suivi de León avec le même nombre de points, étant le seul invaincu jusqu’à présent, tandis que Santos Laguna il est troisième avec douze; Enfin, Cruz Azul ne sait toujours pas ce que c’est d’ajouter au championnat et reste en bas du tableau général.

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_enet notre compte Twitter, @ 90minespanol!

Tableau général:

Comme mentionné, les potosinos et les émeraudes dominent le concours avec 13 points, étroitement gardés par les Warriors (12) et Toluca (11), tandis que les Pumas, malgré leur dégonflage dans les derniers engagements, sont toujours en Liguilla se classe huitième avec neuf unités, mais doit revenir rapidement sur le chemin de la victoire alors que Puebla et Rayados sont à l’affût.

C’est ainsi que se déroule le tableau général du #eLigaMX après la fin du jour 5. • L’Atlético San Luis est le nouveau leader de la table générale. • Cruz Azul continue sans ajouter d’unités. • Nicolás Sosa conserve la tête du score avec 16 buts. pic.twitter.com/qoD5DVblXO – Alan Lara (@alanlarav) 26 avril 2020

Le tableau contraste vraiment trop avec la réalité, car les sets qui figurent parmi les huit premiers de la Liga MX sont bien en dessous de leur niveau dans le championnat virtuel, tels que Chivas (12), Bravos (16), Tigres ( 17) et The Machine (18), que s’ils gardent le même rythme, il est presque certain qu’ils rateront la phase finale.

Résultats et résumés

1. Braves 1-2 Necaxa

Dans le choc qui a ouvert les actions de Date 2, les Rays (Jairo González) ont battu les frontaliers (Maximiliano Olivera) 1-2 à la dernière minute pour se classer 14e avec cinq points, tandis que Juárez est à 16 avec une unité.

2. Atlas 4-0 Morelia

Jairo Torres n’a eu aucune pitié et, profitant de la localité sur le terrain de Tapatío, il a battu le gardien Luis Malagón 4-0, dominant du début à la fin. Grâce à cela, les Rouges et Noirs ont grimpé à la cinquième place avec dix points, tandis que les Purépechas sont restés en onzième avec six points.

3. Puebla 0-6 Santos Laguna



Le Strip s’est déjà complètement dégonflé car il était exposé 0-6 par les lagunes, dans le premier temps il a déjà chuté 0-2 et en complément il a reçu les quatre autres. Eduardo Aguirre a déjà démontré sa capacité à contrôler à nouveau tandis que le Colombien Brayan Angulo a fait ses débuts tristes et que son équipe était neuvième avec huit unités.

4. Tigres 0-4 Chivas



Celui qui a finalement trouvé la lumière au bout du tunnel était Guadalajara, qui pouvait déjà gagner pour la première fois du championnat en battant les chats 0-4, qui ont à peine un point à l’étape 17. Fernando Beltrán a remporté le match contre le gardien argentin Nahuel Guzmán et les rojiblancos ont atteint la 12e place avec cinq unités.

5. Cruz Azul 2-4 Pachuca



Ni l’Équatorien Jonathan Borja, ni Santiago Giménez et maintenant l’Argentin Lucas Passerini n’ont réussi à retirer les travailleurs du ciment de l’arrière-plan, qui ne connaissent pas la signification de l’ajout de points, mais pour couronner le tout, tout comme dans la vie réelle, ils “ cruzazulearon ” en remportant 2 -0 et suivi 2-4 par Kevin Álvarez, qui a placé les Tuzos en sixième position avec neuf unités.

6. Xolos 1-3 Toluca



L’Argentin Alexis Castro a réussi à égaliser en première mi-temps, mais en deuxième, le Colombien Felipe Pardo a mis les derniers chiffres de 1-3 pour passer à la quatrième étape; dans le cas des chiens aztèques, ils étaient à l’étape 13 avec cinq unités.

7. Querétaro 1-3 America



Ce dimanche, Gallos Blancos, mené par Marcel Ruiz, a commencé à gagner le match, mais les azulcrèmes, contrôlés par Giovani Dos Santos, ont inversé la situation 1-3. Les locaux sont restés au site 15 avec deux points et ceux de Coapa sont passés au septième avec neuf points.

8. Pumas 1-2 Atlético San Luis



Après avoir perdu la dernière date invaincue, les chats n’ont pas pu se relever de la catastrophe car ils sont à nouveau tombés, maintenant par 1-2. Alan Mozo n’a pas pu apporter de joie, mais ils restent dans les positions de Fiesta Grande, tandis que Carlos Gutiérrez place les Tuneros en premier.

9. Lion 3-3 rayé



La Fiera reste invaincue, même si elle a maintenant abandonné la première place pour terminer deuxième. L’Uruguayen Nicolás Sosa était sur le point de perdre son invaincu avec Eric Cantú alors qu’il tombait 1-3, mais à la minute 90, il a trouvé l’égalité, alors La Pandilla a atteint la dixième place avec sept points.