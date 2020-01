Élimination historique et autocritique de Diego Simeone

L’Atlético Madrid s’incline 2-1 face à Cultural Leonesa, équipe de la deuxième division B, et a été étonnamment éliminé de la Copa del Rey.

Ángel Correa a ouvert le compte du Colchonero, mais comme il n’y avait pas grand-chose à faire, Julen Castañeda a semblé décréter la cravate et tout apporter à l’extension.

Déjà en prolongation, l’équipe qui a dû Gabriel Gudiño en partant, il remporte la victoire grâce au but de Sergio Benito et entre dans les huitièmes de finale de la Copa del Rey.

Une fois l’élimination terminée, Cholo Simeone a fait face aux microphones et a fait une forte autocritique: “Il est clair que la responsabilité est absolument la mienne“.

“Il y a toujours des moments compliqués dans les saisons. Parfois pour être hors de la Ligue des champions, certains pour avoir perdu deux finales … et cette opportunité. Malheureusement, cela ne devrait pas nous arriver. Nous avons cherché à changer, à rafraîchir l’attaque et à avoir les situations. Le rival méritait la victoire “, a déclaré Cholo

Et clôturé: “Je n’ai pas changé les pénalités en Ligue des champions, quand nous étions en rond et ne me changerai pas maintenant.”