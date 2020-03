“Elite” 4: le destin dangereux de Rebeca nnda nnlt Hors-jeu

“Elite” est l’une des séries les plus populaires sur Netflix et sa troisième saison est un succès qui a atteint des cotes élevées, son histoire et ses personnages ont encore une fois captivé ses millions de followers. Après les événements choquants du nouvel épisode, les fans attendent avec impatience un quart de la série espagnole qui est devenue un phénomène international.

Les nouveaux épisodes de la troisième saison de “Elite” tournent autour d’une nouvelle tragédie: le meurtre de Polo. Le premier chapitre a révélé qu’il avait été poignardé à la poitrine avec une bouteille de champagne et était tombé d’un deuxième étage. Il semble que tout le monde soit impliqué, mais il n’y a qu’un seul responsable.

Quand «Elite» 4 sortira-t-il?

De ce fait, le troisième opus de «Elite» est en cours de développement, qui clôt l’histoire de plusieurs personnages, mais laisse d’autres en suspens. Les fans de fiction n’ont pas voulu savoir ce qui arrivera à “Lu “,” Nadia “,” Carla “ et les autres étudiants à la fin de cette année scolaire et commencent une nouvelle vie d’étudiants universitaires.

QU’ARRIVERA-T-IL À REBECA DANS LA SAISON 4 DE «ELITE»?

“Elite” fait partie de ces productions qui laissent peu d’indices au spectateur pour s’impliquer pleinement dans l’histoire, nous invitant même à lier les extrémités derrière tant de drame et de suspense. Après l’issue du troisième opus, le sort inquiétant que le charismatique et l’excentrique auraient pu capter l’attention Rebeca (Claudia Salas).

Qu’arrivera-t-il à l’avenir de Rebeca? Pour le savoir, nous devons revivre la dernière conversation qu’elle a eue avec sa mère au cours de la troisième saison peu de temps après sa libération en raison du manque de preuves la liant à une entreprise louches, ce qui s’est produit spécifiquement dans le épisode 7 cela montre l’expulsion de Guzmán (Miguel Bernardeau), Samuel (Itzan Escamilla), Valerio (Jorge López) et bien sûr la rebelle Rebeca.

Cela se produit peu de temps après que sa mère lui a fait remarquer que les personnes aux visages angéliques, c’est-à-dire qui ont l’air innocents, sont celles qui devraient être le plus soignées (en mentionnant leur relation avec Samu). Plus tard, Rebecca remarque que son bien-aimé Samuel lui cache qu’il a trahi sa mère en collaborant avec la police et en installant un microphone sous la table. Nous connaissons tous les entreprises louches de Rebecca et sa mère.

Tout indique que la saison prochaine, Rebeca sera l’un des personnages les plus importants (Photo: Netflix)

Après avoir observé ces points, nous pouvons voir que Rebecca il pourrait avoir un destin extrêmement chaotique. Lors de la dernière réunion, sa mère lui a dit que l’entreprise allait de mieux en mieux et que désormais elle serait gérée “mère et fille, main dans la main”. Cela montre clairement qu’ils augmenteront la production de cocaïne et doubleront les bénéfices.

À cela, il faut ajouter que l’état émotionnel de Rebeca a été endommagé par les mensonges constants de Samuel, de la collaboration qu’il a eue avec la police à l’écrasement qu’il entretient pour Carla (Ester Expósito).

Ces circonstances ont fait que Rebeca se sentait reléguée, raison suffisante pour appuyer à fond sur l’accélérateur, pour ne pas hésiter à aucun moment et pour soulever l’entreprise familiale dangereuse avec sa mère.

Elite: Les 10 grandes révélations de la saison 3

Mais il ne faut pas oublier que les policiers les soupçonnent déjà, ils les suivront de plus près et on pourrait même voir Rebecca face à des menaces contre lui ou même Samuel; Nous sommes bien conscients des effets collatéraux des ventes de médicaments.

Cela nous rappelle que quelque chose de similaire s’est produit au cours de la deuxième saison, même sa mère a donné des ordres au conducteur de prendre soin de Rebecca en tout temps en tant que véritable garde du corps.

Et un élément de plus, l’entreprise a une mémoire parfaite, les partenaires ou les rivaux n’oublient jamais; fait qui pourrait affecter directement Samuel, qui a travaillé pendant une courte période comme coursier pour ladite famille, a transporté de l’argent et des drogues d’un endroit à un autre, n’a pas vendu, seulement livré ou collecté des colis, mais cela suffit pour faire un dossier notoire auquel tout ennemi pourrait être attribué comme le plan parfait de l’intimidation.

Donc, il y a suffisamment d’éléments pour le sort de Rebecca et même Samuel courent un risque réel en raison de la fameuse “entreprise familiale”. Et en gardant à l’esprit que Rebeca est revenue à Las Encinas, elle pourrait même exposer tous les étudiants.

La fin du troisième volet de “Elite” a fermé plusieurs histoires, mais en a laissé d’autres en attente (Photo: Netflix)

QUAND SERA «ELITE» 4 LIBÉRÉ?

La quatrième saison de “Elite” n’a pas encore de date de sortie, mais si Netflix en le renouvelant, il est probable que de nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme de rationalisation dans le courant de 2021.

LA SAISON 4 “ELITE” A-T-ELLE UN NOUVEAU CAST?

Les rumeurs suggèrent que le quatrième épisode de “Elite” comprendrait un casting complètement nouveau et apparemment à la fin du troisième épisode, cela pourrait être vrai ou du moins, cela signifie que tous les acteurs ne reviendront pas pour les nouveaux épisodes.

Alors, une nouvelle génération d’étudiants viendra-t-elle à Las Encinas? Pour l’instant, aucune liste de distribution officielle n’a été publiée pour la quatrième saison de la série. Netflix, mais il est clair que de nouveaux personnages seront inclus.

Sur l’opportunité de renouveler le casting plus tôt que tard, Montero a déclaré: «Pour moi, c’est toujours un mix. Emmener tous les personnages avec vous peut être une erreur, les laisser tous aussi … Et je pense que des séries comme celles-ci d’instituts qui sont un peu un conteneur – et la même chose avec celles des hôpitaux, de la police, des avocats. il est facile de les renouveler de manière naturelle. Si vous avez une marque et un univers puissants, vous pouvez vous permettre d’avoir de nouveaux personnages et la série n’en souffre pas. “

“Elite” est l’une des séries Netflix les plus réussies, elle a été créée par Carlos Montero et Darío Madrona (Photo: Netflix)

Ce qui était connu avant la première du troisième épisode, c’est que, pour Ester Expósito, Álvaro Rico et Jorge López serait sa dernière saison. Dans une interview avec Esquire López, il a déclaré: «Elite était une école, un apprentissage chez l’hôte, mais je suis déjà à Disney depuis quatre ans et je ne veux pas passer par de si longs processus maintenant. Deux saisons pour moi et pour Valerio c’est parfait, je ne peux pas louer pour en faire plus ».

«C’était incroyable, mais aussi très émouvant, j’ai pleuré ce qui n’est pas écrit. On ne sait pas si c’est un adieu définitif… pour le moment, oui », a déclaré Expósito à FormulaTV.

Ce sont les acteurs et les personnages qui sont les plus susceptibles de revenir pour la quatrième saison de “Elite”:

Itzan Escamilla comme Samuel García DomínguezMiguel Bernardeau comme Guzmán Nunier OsunaArón Piper comme Ander MuñozOmar Ayuso comme Omar ShanaaClaudia Salas comme Rebeka López de GallegosGeorgina Amorós comme Cayetana Grajera Pando

REMORQUE SAISON 4 ÉLITE

La quatrième saison de “Elite” n’a toujours pas de bande-annonce officielle, mais nous vous laissons quelques vidéos des tranches précédentes.

Rebeca est jouée par l’actrice Claudia Salas (Photo: Netflix)

