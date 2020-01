Elle veut l’emmener à Tokyo: l’Argentine bat le Venezuela EN DIRECT et réaffirme le favoritisme lors des Jeux olympiques de 2020

Argentine battre Venezuela par 4 à 1 par date 4 de U-23 Colombie pré-olympique 2020 au stade Hernán Ramírez Villegas dans la ville de Pereira, en Arménie, Colombie. L’Albiceleste a réaffirmé sa supériorité et pointe le quota à Tokyo dans le Foursquare final.

APERÇU DU PARTI

Grâce au signal DIRECTV Sports, DIRECTV Play et TyC Sports, Argentine contre Venezuela ils font face (EN DIRECT | EN DIRECT | EN LIGNE | GRATUIT) pour le jour 5 du groupe A de Colombie 2020 pré-olympique qui se joue ce jeudi, à partir de 18h00 (heure péruvienne), au stade Hernán Ramírez Villegas de Pereira. La transmission sera en charge des signaux internationaux. L’Albiceleste, déjà classé, joue avec certains joueurs qui n’ont pas eu toutes les minutes possibles du tournoi. Un bon match arrive.

Argentine vs. Venezuela: horaires dans le monde

17 h 00 – Mexique 18 h 00 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (New York, Washington, Floride) 19 h 00 – Venezuela, Bolivie 20 h 00 – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili – Royaume-Uni00: 00 heures vendredi – Espagne, Allemagne, Italie, France

Argentine vs. Venezuela: classement pré-olympique du groupe A

Le Pré-Olympique U-23 entame son premier tour en Arménie avec la quatrième date du Groupe A entre l’Argentine – sans enjeu, déjà classé – et le Venezuela – éliminé. Les deux équipes jouent pour les statistiques et terminent leur participation à ce tour de la meilleure façon.

L’Argentine et le Venezuela EN DIRECT via TyC Sports jouent pour le jour 4 du pré-olympique Sub 23. (.) (Buda Mendes /)

“Je suis fier et reconnaissant à ces joueurs, ils ont joué un grand match, ils sont venus représenter leur pays de la meilleure façon”, a déclaré l’entraîneur du ‘Vinotinto’, Amleto Bonaccorso, à propos du rôle de son équipe dans le concours. qualificatif à Tokyo 2020.

Les «llaneros», qui se classent quatrième (avant-dernier) au classement du groupe A avec seulement trois points, espèrent faire leurs adieux en célébrant une victoire contre l’Argentine, leader du classement avec un score parfait (neuf unités).

L’Équateur, qui a déjà joué ses quatre matchs et les a tous perdus, a un bilan négatif de neuf buts contre et aucun en faveur qui a placé l’équipe de Jorge Célico à la dernière place de la zone.

Les deux premiers de ce groupe, l’Argentine et le vainqueur entre la Colombie et le Chili – deuxième et troisième avec six points – joueront un dernier coup de circuit avec les deux premiers du groupe B, qui forment le Brésil (déjà classé), l’Uruguay, le Paraguay, le Pérou et Bolivie Les deux premiers se qualifieront pour Jeux olympiques.

Avec des informations EFE

Argentine vs. Venezuela: calendrier

