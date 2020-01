Éloge de Lo Celso à Setién: “C’est la philosophie de Barcelone”

Giovanni Lo Celso connaît Enrique Setién, le tout nouvel entraîneur qui a très bien choisi Barcelone pour remplacer Ernesto Valverde. L’Argentin l’a eu comme DT en son temps au Betis, celui qui a ouvert les portes pour revenir à son meilleur niveau et atteindre Tottenham.

C’est pourquoi, après avoir été confirmé dans l’équipe espagnole, le flyer a fait l’éloge de Setien: “Vous êtes prêt pour ce défi. Je ne doute pas qu’il réussira très bien.” De plus, le joueur a expliqué en détail son travail avec l’entraîneur et a averti que “j’ai eu l’occasion d’être avec lui, j’ai beaucoup appris. Il m’a fait grandir à la fois en tant que personne et en tant que joueur. Nous avons pu très bien nous comprendre. Il est de très bonnes personnes.”

Apparemment, Lo Celso garde une grande opinion du tout nouvel entraîneur de Barcelone alors qu’il continuait avec ses compliments et a averti “qu’il a fait un excellent travail. C’est un bon pari, un beau défi pour lui. Pour la façon dont il traite le ballon et relance les matchs , il a un peu de philosophie de Barcelone. “

J’ai eu l’occasion d’être avec lui, j’ai beaucoup appris. Cela m’a fait grandir en tant que personne et en tant que joueur. On pouvait très bien se comprendre. Ce sont de très bonnes personnes.

Le DT est celui qui a fait exploser le match de Lo Celso au Betis où il a été l’équipe qui a joué le plus de minutes et a terminé en tant que marqueur avec 16 buts. Mais il n’était pas le seul Argentin sous le commandement de l’entraîneur espagnol. Au total, il a dirigé 14 footballeurs argentins. Maintenant, à 61 ans, il aura le plus grand défi de sa carrière. Comment ça se passera?