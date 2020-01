ElseaChelsea, le «couronné» dans la course pour Pogba

FLASH: Les Blues rejoignent la liste croissante des options françaises.

Alors que la priorité de Paul Pogba et de son agent est que le joueur tombe sur l’une des principales destinations du football européen, le potentiel offert par un Chelsea avec des comptes sains et une carrière fiable éprouvée pourrait être des arguments qui attirent les Français à Stamford Bridge, à la recherche d’un projet qui émane du succès. Signer un joueur d’un adversaire direct serait un coup précis sur la table de Chelsea battu, qui aspire toujours à laisser derrière lui ses performances les plus récentes.