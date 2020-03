Emanuel Aguilera “Il y a moins de cas de coronavirus en Argentine qu’au Mexique”

Je veux dire

Emanuel Aguilera critique grossièrement le gouvernement du Mexique pour le coronavirus

Je veux dire

Lors d’une conversation avec un média argentin, le défenseur est tombé en panne contre les autorités pour les mesures qu’elles ont prises en raison de la pandémie.



Rien n’a été enregistré. Le défenseur argentin de l’Amérique, Emanuel Aguilera, il a publiquement exprimé sa critique du gouvernement du Mexique pour les mesures qu’il a prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Il l’a fait en dialogue avec le demi-partisan de Defence Passion, qui couvre les alternatives de son ancien club, Défense et justice, où Ema a expliqué comment la quarantaine vit dans notre pays et a dénoncé les autorités fédérales.

“Au niveau du pays, peu de mesures sont prises, hier ils ont ordonné la fermeture des discothèques, des centres commerciaux, des cinémas et des réunions avec plus de 50 personnes. Il y a plus de cas ici qu’en Argentine. Nous lisons les nouvelles dans les journaux ici, beaucoup pas dit, l’OMS nous a déclaré en phase 2 “, a déclaré le footballeur, ajoutant que” nous voyons les nouvelles de l’Argentine et rien à voir avec la façon dont le problème est traité. Ici, le président (Andrés Manuel López Obrador) dit que vous devez partir, que nous n’arrêtons pas l’économie. “

Emanuel Aguilera:

“Il y a plus de cas ici qu’en Argentine. Nous lisons les nouvelles des journaux ici et ils ne disent pas grand-chose, l’OMS nous a déclarés en phase 2, je vois les nouvelles de l’Argentine et rien pour voir comment ils traitent la question, au Mexique au niveau des pays, ils ont pris des mesures. “

Via @defensapasion pic.twitter.com/68OX9tdxGM

– -Nahuel Ferreira- (@nahuelfutbol) 26 mars 2020

Aguilera, comme ses coéquipiers, est déjà en quarantaine préventive depuis plus d’une semaine, sur ordre de l’institution, qui les fait travailler à domicile avec des mesures spéciales.