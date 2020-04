Emanuel Villa: à Cruz Azul “je n’étais pas valorisé”

“Tito” a quitté le club en 2012 pour rejoindre Pumas.

Malgré le fait que Emanuel Villa soit l’un des axes d’attaque de Cruz Azul, dans la période qui passe vers l’ouverture de 2012, l’Argentin quitte la Machine pour rejoindre Pumas.

Son départ a provoqué un choc chez les fans et huit ans plus tard, a révélé les causes de cela pour les microphones El Universal, dans lesquels il a mentionné: “Je n’étais pas apprécié”.

Est-ce que quelqu’un se souvient de qui était contre cette célébration? 🤔⚽️🐰 pic.twitter.com/wnU9ATEc1b – Emanuel “Tito” Villa (@ TitoVilla1982) 29 avril 2020

«Tous les six mois, j’avais des offres, mais je ne voulais pas sortir ou la mettre sur la table. Je voulais renouveler en fonction des chiffres. Je pense qu’il avait bien fait les choses, il semblait juste d’être bien payé et de rester dans le club depuis longtemps », a-t-il mentionné.

Cependant, il n’a pas reçu la même affection pour l’ensemble de la grande roue, car lorsqu’il a répondu qu’il n’avait renouvelé aucun joueur depuis plus de trois ans, il a eu l’extension de José de Jesús Corona.

“Quand j’ai découvert que” Chuy “(Corona) était soumise à ces conditions … À aucun moment, elles ne m’ont fait me sentir valorisé. Je ne sais pas, dis: «Tito, nous ne pouvons pas te donner trois ans mais on te donne ça. Au moins un effort minimal, je me serais adapté aux conditions », a-t-il déclaré.