Embarras: un nouveau cas de racisme qui a suscité une controverse dans le monde entier

Porto de Portugal a gagné 2-1 en tant que visiteur à Guimaraes pour une nouvelle date du championnat portugais et est arrivé à un point du leader Benfica. Cependant, la nouvelle la plus frappante a été une fois de plus un cas de racisme qui a fait le tour du monde.

L’un des objectifs de Dragao qu’il a fait Moussa Marega, un attaquant né en France, mais qui joue habituellement pour l’équipe du Mali. Après convertir à votre ancienne équipe, le buteur de Porto a reçu une cataracte d’insultes racistes et des fans, ils l’ont révoqué un poubelle.

Sans aller plus loin, Marega l’a utilisé pour la célébration puis a pris la décision de quitter le terrain de jeu. Ses coéquipiers ont essayé de le convaincre, mais il n’y avait pas de retour possible. Au milieu des poussées et des difficultés, l’attaquant s’est retiré du stade et est entré dans les vestiaires.

Cependant, ce qui a attiré l’attention de tout cela, c’est que Marega n’a reçu aucun confinement de nulle part: ses coéquipiers voulaient qu’il reste sur le terrain, l’arbitre lui a montré carton jaune et son entraîneur l’a remplacé par un autre joueur. Comme si rien ne s’était passé.

Une fois le match terminé, le Malien a posté un message sur les réseaux sociaux et a chargé tout le monde: “Je voudrais dire à ces idiots de venir au stade pour chanter des cris racistes … Qu’ils aillent en enfer. Et aussi Je remercie les arbitres de ne pas m’avoir défendu et de m’avoir montré un carton jaune parce que je défends la couleur de ma peau. J’espère ne plus vous revoir sur un terrain de jeu. Tu es une honte. “