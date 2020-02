‘Embarrassant’ – Jenas fait une réclamation pour Grealish England

Date de publication: Lundi 17 février 2020 9:10

Ancien Tottenham milieu de terrain Jermaine Jenas dit que ce sera “embarrassant” si Jack Grealish n’est pas inclus dans l’équipe Euro 2020 d’Angleterre.

Le capitaine de la Villa a fait un autre superbe affichage dans le côté déchirant de son côté Défaite 3-2 contre les Spurs à Villa Parket a été remarquable pendant une grande partie de la saison.

Mason Mount, de Chelsea, et James Maddison, de Leicester City, ont tous les deux récemment remporté les trois Lions, mais Grealish n’a pas encore reçu d’appel.

Et Jenas était catégorique: sa forme récente devrait justifier une place dans la prochaine équipe de Gareth Southgate en Angleterre, en pensant au tournoi à venir.

“Il doit faire partie de l’équipe d’Angleterre”, a déclaré Jenas lors du match du jour 2.

«C’est arrivé à un point où c’est vraiment embarrassant s’il n’est pas dans l’équipe.

«Nous parlons de Mount, Maddison, Dele Alli, il est le meilleur du groupe.

“Au moment où nous parlons, il est le meilleur de tous.”

L’ancien défenseur d’Arsenal Martin Keown a ajouté: «Vous voyez sa maturité sur le ballon, la façon dont les joueurs rebondissent sur lui, il est le joueur le plus encrassé de la Premier League, il a sept buts et six passes décisives, il est en train de devenir un joueur de premier plan .

“Sans lui dans l’équipe, Villa est la moitié de l’équipe qu’ils sont.”