Embrayages de la Ligue de football (encore une fois): que voulait la Lazio de Lotito? | Serie A

Lazio avec le reste de la Serie A: tout compact pour demander à l’UEFA de continuer à jouer dès que possible. Ce sera la position de l’Italie lors de la réunion de l’UEFA. En recommençant début mai, comme le rapporte Leggo, le calendrier serait très encombré: il devrait y avoir de l’espace pour 12 jours, plus les matchs reportés, plus les coupes européennes.

LA POSITION DE LAZIO – Difficile de penser aux playoffs, une solution complexe qui risque d’être trop difficile à avaler. En réunion de ligue La Lazio s’est battue pour reprendre l’entraînement au moins dans un environnement aseptisé: il y a des équipes en quarantaine, mais d’autres qui risquent en fait de rester encore trop longtemps, compromettant le retour sur le terrain fin avril-mai. Si l’Uefa approuve le report des Européens, alors la saison pourrait se terminer au-delà du 30 juin. Et vous risquez de vous y rendre sans la condition physique nécessaire.