Embusqué par les fans de Lecce, Ghirelli: “Horrifiés, ceux qui étaient dans les bus dénoncent ces criminels”

Florence. Cet après-midi, un groupe de Fans de Bari, parti à Castellammare di Stabia pour le défi contre Cavese, il a fait une vraie sortie sur l’autoroute pris en embuscade par un groupe de fans de Lecce qui se rendaient à l’Olimpico pour le match contre la Roma.

LA POSITION DU PRÉSIDENT

Une action violente qui a eu lieu en quelques minutes, et sur laquelle le Président de la Lega Pro Francesco Ghirelli: «Je suis horrifié de savoir ce qui s’est passé et de voir des photos de ce que les criminels ont fait. Ces actes offensent le football et ceux qui aiment le football. Assurez-vous des responsables: ceux qui occupaient les bus étaient-ils connus? Les clubs obtiennent des noms de la police et des propriétaires de la société de transport qui a loué les véhicules. Parlons et rapportons qui était dans les bus pour se distancier des délinquants. Les clubs appliquent l’institution d’agrément et ne permettent plus de tacher le maillot et les symboles des clubs glorieux. Aucune excuse ne sera tolérée. Une question qui vient du cœur: le sourire des enfants peut-il être annulé lorsqu’ils voient le ballon? Ceux qui travaillent dans le football se sont engagés à défendre le football. Même pour les enfants. “

