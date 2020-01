Emerson, convoqué pour le pré-olympique avec le Brésil

Emerson Aparecido Leite de Souza Junior, mieux connu sous le nom de Emerson, c’était sur toutes les lèvres après avoir été transféré de l’Atlético Mineiro au Real Betis, dans une opération conjointe avec le Barça ayant des droits sur le joueur, mais c’est aussi actuellement pour ses bonnes performances dans l’équipe andalouse.

01/12/2020 à 19:18

CET

SPORT.es

Le côté droit de l’équipe Betic, incontestable dans les files d’attente de Rubi, n’est pas passé inaperçu par André Jardine, Entraîneur de l’équipe nationale des moins de 23 ans du Brésil, qui a convoqué Emerson pour le tournoi pré-olympique qui a lieu entre le 19 janvier et le 9 février en Colombie.

Les champions olympiques actuels Aux Jeux de Rio 2016, ils chercheront, parmi les équipes de Conmebol qui jouent ce tournoi, un lieu pour participer l’été prochain aux Jeux Olympiques de Toquio.

Emerson, actuellement au Real Betis, sera un joueur du FC Barcelone en 2021 si le club du Barça paie un montant de six millions d’euros plus un goodwill supplémentaire.

Avec la décharge d’Emerson, Rubi souffre d’une perte importante qui créera des pièges dans l’aile droite. L’entraîneur catalan ne pourra pas compter sur le côté lors des affrontements contre la Real Sociedad à Villamarín le 19, les déplacements à Getafe et Eibar, les 26 janvier et 2 février, respectivement, et l’affrontement clé contre le Barça le 9, dans le cas où l’équipe brésilienne atteint la finale du championnat.

Voici la liste complète du Brésil pour les pré-olympiques: Cleiton, Ivan, Phelipe, Emerson, Guga, Ayrton Licas, Caio Henrique, Gabriel, Ibañez, Robson Bambu, Walce, Bruno Guimares, Douglas Luiz, Igor Gomes, Matheus Henrique, Reinier, Wendel, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Paulinho, Padrinho, Yuri Alberto.