Emerson s’inspire de la légende de Barcelone Dani Alves

L’arrière du Real Betis Emerson a donné une interview pour parler de son avenir et de la façon dont son inspiration est Dani Alves.

Le joueur de 20 ans est arrivé en Espagne en février dernier et connaît une forte saison en Liga. Il a attiré l’attention en 2019-20 avec trois buts et quatre passes décisives pour le Betis.

Emerson se dit heureux d’entendre des informations selon lesquelles le Barça souhaiterait l’amener au Camp Nou plus tôt que prévu, ce qui le verrait suivre les traces d’Alves.

“Il [Dani Alves] a toujours été un exemple pour moi », a-t-il déclaré.

“Qui ne voudrait pas jouer à Barcelone? Je suis concentré sur Betis et très heureux ici. Le club m’a ouvert ses portes pour venir en Europe et je veux rendre cette confiance de la meilleure façon possible. L’avenir appartient à Dieu.

«Mon adaptation a été la meilleure possible. C’est bon de savoir, si c’est vrai, que le Barça cherche à me faire venir plus tôt que prévu. C’est important parce que cela me donne plus de confiance pour continuer à travailler, mais je suis concentré sur le Betis et je veux aider le club à atteindre nos objectifs de saison. “

Source | UOL

L’arrière droit a une clause dans son contrat autorisant le Barça à le signer en 2021, mais selon certaines informations, le club pourrait essayer de l’éloigner du Betis avant cette date.