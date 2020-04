Emery est vu sur un banc de la ligue espagnole

L’entraîneur espagnol Unai Emery Il a montré ce mardi sa disponibilité pour entamer une nouvelle aventure professionnelle après son départ de l’Arsenal anglais et la préférence qu’il soit en championnat espagnol, sans fermer les portes dans d’autres pays.

“Je suis ouvert à l’entraînement. En Espagne, en Angleterre, en Italie, en France, ailleurs … mais si vous me demandez où vous pensez pouvoir être, je pense que je suis plus proche de la ligue espagnole. Et j’en ai envie Je suis absent depuis quatre ans “, a-t-il déclaré sur le programme” Confinados “d’Eurosport.

“Après quatre ans, c’est si j’ai de bonnes chances de retourner en Espagne et que j’en ai envie, je veux y faire face. Le premier objectif est de revenir la saison prochaine, mais si je ne trouve rien qui correspond à ce que je peux espérer ou y arriver” au cœur, j’attendrai “, at-il ajouté.

CONSTATATIONS À NEYMAR

À propos du Brésilien Neymar, qu’il a formé au Paris Saint-Germain, a déclaré: “Il a un grand cœur. Il faut comprendre les gens, faire preuve d’empathie. Son type de vie est une star et il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Mais il a un bon cœur, Vous le voyez lorsque vous liez une conversation avec lui. “

“Neymar a les conditions pour être le meilleur au monde, ce fut un honneur pour moi de travailler avec lui. Il est impressionnant à l’entraînement, aux jeux. Il en a la capacité, mais parmi son environnement et tout le monde doit l’encourager à passer cinq ans dans le football à 100% parce qu’il peut arriver à être sur le piédestal. C’est prendre conscience, être conscient et trouver le chemin “, a-t-il dit.

Emery il espère pouvoir le faire dans la compétition espagnole: “Dans ma ligue, ou là où j’en ressens quelque chose, je veux toujours que le meilleur soit là. Et maintenant que je suis en Espagne et que je me sens espagnol, je veux que les meilleurs joueurs soient là. Je voudrais que Messi continue , que Cristiano aurait suivi, que Neymar reviendrait. Avoir ces joueurs dans notre ligue nous rend plus grands. “

PLANS D’AVENIR

Interrogé sur la façon dont il gère son moment actuel maintenant qu’il ne s’entraîne pas, il a répondu: “Quand je me suis entraîné, j’ai toujours été très concentré sur la situation actuelle de mes équipes, sans plus me concentrer sur les autres équipes, les autres pays et les autres football ..”.

“Maintenant je le fais, je regarde de nombreux matchs, différents types d’équipes, comment ils jouent. J’essaie de m’améliorer. De plus, je lis, j’écris, je mets à jour des choses d’avant. J’essaie d’utiliser ce moment pour voir ce que je peux améliorer par rapport à ce que j’ai fait jusqu’à présent. , essayez de sortir de cette pause préparée et avec des prismes plus larges “, a-t-il déclaré.

Emery Il a analysé comment le retour du football pourrait se faire après la séquestration en raison de la crise de santé des coronavirus: “Revenir de là est un processus de plus, voir comment nous pouvons concurrencer. Les équipes seront différentes et certaines pourraient faire mieux parce que d’autres s’adaptent moins.” Le retour va être une inconnue quant à la façon dont nous allons réagir. “

Dans le cas où le football reprendrait, ce serait probablement sans public dans les tribunes: “Je pense que le fait qu’il n’y ait pas de spectateurs va rendre le jeu plus froid, mais les gens demandent à avoir du sport à la télévision.”

“Nous sortirons de cela en apprenant à vivre différemment. Par exemple, maintenant j’apprends à être à la maison, à avoir des heures où je peux m’ennuyer et je le vois comme normal. Les gens exigent la normalité, respectant toujours le coronavirus, parce qu’ils veulent de contribuer, “at-il dit.