Emile Smith Rowe se joint à Huddersfield Town pour un prêt d’Arsenal

HUDDERSFIELD, ANGLETERRE – 10 JANVIER: Emile Smith Rowe signe pour Huddersfield Town prêté par Arsenal à PPG Canalside le 10 janvier 2020 à Huddersfield, en Angleterre. (Photo de William Early / .)

Huddersfield Town a fait sa première signature en janvier. Les Terriers ont recruté l’attaquant d’Arsenal, Emile Smith Rowe, pour le reste de la saison.

Huddersfield signe Emile Smith Rowe

😄 Bienvenue sur #htafc, @emilesmithrowe! #TerrierInbound pic.twitter.com/jWYFWJu75U

– Huddersfield Town (@htafc) 10 janvier 2020

Ce qui fut dit

Huddersfield a annoncé via son site Web qu’il avait signé l’attaquant d’Arsenal en prêt.

Smith Rowe arrive pour le reste de la saison et est prêt à éloigner Huddersfield de la zone de relégation.

Le manager Danny Cowley est ravi d’avoir Smith Rowe à bord. Il a déclaré au site Web de Huddersfield: “Nous sommes ravis de terminer le mouvement de prêt pour amener Emile au club aujourd’hui, car c’est l’aboutissement d’un processus en cours qui a commencé au début de novembre.”

«Nicky et moi avons passé une semaine à Arsenal en été et Emile est un joueur que nous connaissons bien. Nous avons de bonnes relations avec le club et nous apprécions beaucoup qu’ils nous prêtent l’un de leurs meilleurs jeunes joueurs.

“Emile nous donnera le lien créatif qui nous manquait. Il peut jouer dans une gamme de positions d’attaque et il peut accélérer notre jeu. Nous sommes vraiment impatients de travailler avec lui. “

Smith-Rowe est déjà considéré comme l’un des jeunes les plus brillants d’Arsenal, mais il a besoin de temps de jeu.

Il pourrait faire ses débuts ce week-end dans le derby du Yorkshire alors que Huddersfield se dirige vers Barnsley.

Smith-Rowe prêt à montrer ses capacités

Le joueur de 19 ans a beaucoup de talent, mais n’a pas encore une série de jeux cohérents.

Il a fait 15 apparitions pour Arsenal au cours des deux dernières saisons, mais a eu du mal à avoir un impact au RB Leipzig en faisant seulement trois apparitions.

Danny Cowley offrira certainement à Smith Rowe beaucoup de temps de jeu. Il a une vraie qualité sur et hors du ballon. Sa finition est excellente et sa conscience dans le tiers offensif pourrait donner à Huddersfield plus d’options à l’avenir.

Son objectif principal d’ici à mai est d’obtenir des matchs à son actif et, plus important encore, de faire en sorte que Huddersfield reste un club de championnat.

Photo principale

