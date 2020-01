Emmanuel Dieseruvwe rejoint Oldham Athletic en prêt de Salford City

SALFORD, ANGLETERRE – 03 AOÛT: Emmanuel Dieseruvwe de Salford City célèbre marquer un but lors du Sky Bet League Two match entre Salford City et Stevenage à Moor Lane le 03 août 2019 à Salford, Angleterre. (Photo de Charlotte Tattersall / Salford FC via .)

Oldham Athletic a signé son troisième contrat en janvier. Les Latics ont signé l’attaquant Emmanuel Dieseruvwe prêté par Salford City.

Signe d’Oldham Emmanuel Dieseruvwe

Ce qui fut dit

Oldham a annoncé via son site Web qu’ils avaient terminé leur troisième signature de la fenêtre. Dieseruvwe rejoint son compatriote Salford Carl Piergianni pour rejoindre les Latics en prêt.

S’adressant au site Web d’Oldham après avoir signé Dieseruvwe, le manager des Latics Dino Maamria a déclaré: «Nous sommes très heureux d’ajouter Emmanuel à notre ligne de front pour nous donner plus de force, de puissance et d’athlétisme dans cette zone du terrain.

«Je crois qu’il se développera pour être une signature fantastique pour nous avec une option pour le garder à la fin de la saison.

“Il est encore jeune avec un énorme potentiel.”

Un attaquant avec un point à prouver

Depuis le début de la saison, le tout premier buteur de Salford dans la Ligue de football a du mal à atteindre ses objectifs et à gagner sa confiance.

Cependant, son jour, il peut être imparable. Dino Maamria a désespérément besoin d’une présence physique dans le dernier tiers et certainement. Dieseruvwe offre cela.

L’attaquant a été un peu compagnon depuis le début de sa carrière à Sheffield mercredi. Il a eu du mal à s’installer mais a gravi les échelons hors championnat.

Il a besoin de confiance et Maamria s’efforcera de lui inculquer que Oldham lutte toujours contre la baisse en Ligue Deux

Dieseruvwe pourrait faire ses débuts ce week-end lorsque Oldham se rendra à Macclesfield.

Dino Maamria poursuit sa refonte à Oldham

Les dix premiers jours de la fenêtre ont été occupés pour le nouveau manager d’Oldham. Depuis son arrivée en septembre, Maamria a amélioré ses résultats et ses performances mais savait que l’équipe manquait de qualité.

Il a commencé à façonner l’équipe dans cette fenêtre avec des goûts de Chris Eagles et Florian Gonzales quittant le club.

Oldham a déjà amené trois nouveaux visages et attend plus dans les trois prochaines semaines alors que Dino Maamria complote la survie dans la Ligue Deux.

