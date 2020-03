Empoli, Brignoli: “La reprise sera un facteur inconnu pour tout le monde, nous n’aurons plus de bonus”

Depuis les colonnes du Corriere dello Sport, le gardien d’Empoli a parlé Alberto Brignoli, qui regarde de loin ce qui se passe surtout dans sa Bergame: “Ils sont tous dans les tranchées là-bas. Ma famille va bien, mes amis sont les mêmes. Mais en ce moment la distance s’est encore alourdie. Vous aimeriez faire quelque chose dans de plus en fin de compte, vous vous rendez compte que maintenir la lucidité, ne pas transmettre l’anxiété est la seule chose qui peut vraiment être utile. “

Mais il est temps d’essayer de parler du football: “Nos entraîneurs se connectent avec nous à distance, et donc nous plaisantons, travaillons et nous tenons également compagnie. Peut-être que mon voisin va penser que je suis fou, en me voyant parler sur un écran, mais Je vous expliquerai après la fin de l’urgence. J’ai redécouvert ce que cela signifie de ne pas marcher constamment sur la corde très fine de la tension concurrentielle. En tout cas, Marino nous a donné les directives à suivre avec son personnel. C’est un exemple. La reprise sera un facteur inconnu pour tout le monde, bien sûr, nous n’aurons plus de bonus: nous les avons épuisés. Le tirage au sort avec Trapani nous a chassés de la zone des éliminatoires, malgré les nombreuses victoires des dernières semaines. Nous aurons besoin de lucidité psycho-physique “.