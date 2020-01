Empoli, colère Tutino à la 45e minute: “Frey m’a frappé au visage”

SONDAGE

Gennaro Tutino

© photo par Andrea Rosito

Il décide du match contre Chievo avec son premier but de la saison, mais en finale, il a été un regrettable protagoniste pour avoir subi une mauvaise faute de Frey. Il a parlé aux microphones DAZN Gennaro Tutino, l’un des nouveaux visages d’Empoli: “Nous gagnons un match fondamental. J’ai eu un bon match sur le but, mais je dois remercier Frattesi qui m’a donné un super ballon après l’avoir récupéré au milieu de terrain. Ce n’est pas encore fini, nous devons essayer de Peut-être que j’avais tort parce que je voulais perdre du temps, mais j’ai pris un coup de poing au visage. ”

