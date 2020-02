Empoli, Corsi: “Maintenant, je me sens soulagé. Tutino? Je voudrais en profiter longtemps”

Le président d’Empoli a été interviewé par Il Tirreno Fabrizio Corsi il a parlé du triptyque de victoires consécutives qui ont élevé l’équipe au classement et ramené une certaine sérénité à la maison toscane: «Quand vous faites tant d’erreurs, quand les choses vont si mal, vous ne pouvez ressentir que le poids de la responsabilité. C’est normal, même juste, mais vous finissez également par vous sentir un peu découragé en vous posant des questions et en vous demandant si vous pourrez faire les bons choix, ceux dont vous avez besoin pour inverser la vitesse. Maintenant c’est beaucoup mieux, je pourrais dire que je suis soulagé. Le football, cependant, nous apprend qu’il ne faut qu’un mois pour tout renverser pour le meilleur ou pour le pire, alors dirigez-vous et pédalez. – continue Corsi à parler de Marino – Je dois dire que cela me réconforte d’avoir un entraîneur expert comme Marino, j’aime l’entendre dire qu’Empoli est à 60% parce que nous devons penser à ce qu’il y a à faire et non à ce qui a été fini. Tutino? Nous tombons amoureux de ce garçon à la fois pour ce qu’il fait sur le terrain et pour la façon dont il se comporte. C’est quelqu’un qui vient à moi et me dit de l’acheter ou qui va voir les fans pour leur demander leur soutien. Si je l’achète? Ce sera difficile, mais j’aimerais en profiter longtemps ».