Empoli, Henderson: “Très content de mon objectif et de la victoire”

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Le milieu de terrain d’Empoli Liam Henderson a commenté le succès contre Crotone sur les microphones Radio Lady: “Pour nous, c’était un jeu important – rapporte empolichannel.it -. Je suis très content de mon objectif et de la victoire. Nous connaissons tous M. Marino, c’est un grand technicien. J’ai vu ici à Empoli qu’il y a de grands joueurs, mais nous devons nous concentrer uniquement sur le prochain match. Je suis un joueur qui court beaucoup pour ses coéquipiers. Dans les vestiaires, nous ne pensons qu’à la Citadelle “.

Après la défaite à San Paolo, la Juventus veut recommencer à gagner immédiatement et pour ce faire, Sarri renonce au lourd trident en envoyant Douglas Costa sur le terrain avec Higuain et Cristiano Ronaldo. En revanche, pleine urgence pour Iachini qui doit se passer de Castrovilli et des disqualifiés …