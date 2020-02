Empoli, Marino: “Nous n’avons jamais abandonné. Je ne regarde pas le classement mais Pordenone”

Pasquale Marino, Entraîneur d’Empoli, s’est entretenu avec Radio Lady à la fin de la quatrième victoire, cette fois contre Pérouse, obtenue presque à la fin du temps: “Nous avons eu une bonne première mi-temps même avec trop d’erreurs et Pérouse nous a rendu la tâche difficile. Mais nous n’avons jamais abandonné et nous avons pu souffrir sans risquer. En première mi-temps, les garçons se sont amusés, mais ensuite nous avons été superficiels et nous avons permis à Pérouse de revenir dans le jeu. L’attitude de la récupération était plus faible. Si je regarde le classement? Je pense et ne regarde que le match contre Pordenone “.