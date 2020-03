Empoli, Marino: “Nous ne pouvons pas être satisfaits. Objectif atteint évitable”

Le technicien d’Empoli Pasquale Marino il s’est entretenu avec Radio Lady à la fin du match contre Trapani: “Nous ne sommes pas contents car nous savons que nous aurions pu faire plus. Ce n’était pas nous et nous n’avons pas offert une performance similaire à celle de Crémone. Nous savons que ce n’était pas un bon match pour Nous savons comment faire mieux et nous devons le faire sur le terrain. Personne ne peut être content du match contre Trapani. “

Les difficultés?

“Dans la dernière période, Trapani a battu Virtus Entella, arrêté Spezia d’une série de victoires consécutives et arraché des points à Castellammare di Stabia. Nous devions nous attendre à ce type d’adversaire. En conséquence, nous n’étions probablement pas bons à demandez-nous comme nous le faisons habituellement. “

Pouquoi?

“Ils se tenaient derrière la ligne du ballon et quiconque doit placer doit jouer avec une certaine lucidité pour trouver les espaces. Quand ils sont partis, ils avaient plus de zones à attaquer. Le but que nous avons atteint aurait certainement pu être évité. Nous avons commis la naïveté et donné des opportunités En seconde période, nous avons réagi, mais nous avons regretté de ne pas avoir donné ce que nous pouvions donner “.