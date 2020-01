Emre Can à Dortmund! Accord total, voici les détails qui ont débloqué l’accord

MILAN. Tellement tonné qu’il a plu. Enfin là La Juventus et le Borussia Dortmund ont conclu un accord de principe pour le transfert du milieu de terrain Emre Can en jersey jaune et noir. Opération qui franchit le plafond des trente millions d’euros mis en place par les bianconeri, comprenant un prêt onéreux, une obligation de remboursement et divers bonus.

TOUT SATISFAIT

Can reviendra en Allemagne avec la formule de prêt semestriel, 3 millions d’euros, a également établi l’obligation de remboursement liée à certains objectifs facilement réalisables. Le montant du remboursement est de 26 millions d’euros et un chiffre variant entre 2 et 3 millions d’euros pour certains bonus liés à la performance de garçon en jersey jaune et noir. Satisfait des deux côtés, Emre Can, afin de dire au revoir à Turin, aurait également renoncé à une petite indemnité de licenciement, désormais seul l’échange de documents et la fonction publique sont attendus.

MAINTENANT L’OFFICIALITÉ

Selon Sky Sport, l’accélération décisive aurait été donnée par le transfert de l’attaquant Paco Alcacer, transféré de Dortmund à Villareal pour 23 millions d’euros. L’accord entre l’entourage du joueur et les Allemands était déjà défini depuis un certain temps, seul le feu vert entre les deux clubs manquait.