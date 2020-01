Emre Can au Borussia Dortmund, Pjaca à Anderlecht

L’accord qu’il apporte Emre Can de Juventus un Borussia Dortmund c’est pratiquement fait. L’expérience en noir et blanc d’Emre Can est sur le point de se terminer après un an et demi, prêt à retourner dans son pays natal. Exclu de la liste de l’UEFA par le club turinois, le milieu de terrain de 1994 n’a pu trouver de raisons dans la première moitié de la saison.

L’Allemand a demandé la mission pour les minutes basses et un sentiment avec Sarri jamais fleuri et surtout au regard des Européens. Le joueur déménagera en Allemagne pour environ 30 millions d’euros.

Pjaca en Belgique

Après la négociation nuancée avec le Cagliari, un autre club s’est intéressé à Marko Pjaca. L ‘Anderlecht a jeté son dévolu sur le joueur et serait prêt à le mettre sous contrat immédiatement. Ici finirait l’aventure en maillot noir et blanc d’un talent jamais fleuri dans les quartiers de Turin et qui pourrait aller jouer ses cartes ailleurs.